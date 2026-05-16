Espectacular vuelco de un turismo en la A-6: trasladan a un hombre en UVI móvil al hospital de Zamora
El conductor, de unos 70 años, se quedó atrapado en su vehículo tras el accidente en Cerecinos de Campos.
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Un hombre de unos 70 años ha sido trasladado al hospital de Zamora tras quedar atrapado en su vehículo tras un accidente de tráfico en Cerecinos de Campos.
A las 11:11 horas, varias llamadas alertan al 112 del vuelco de un turismo en el kilómetro 246 de la A-6.
El servicio de emergencias avisa a la Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos de Benavente y a Emergencias Sanitarias - SACYL, que envió una UVI móvil para atender al herido y trasladarlo al hospital.