Espectacular vuelco de un turismo en la A-6: trasladan a un hombre en UVI móvil al hospital de Zamora

Accidente en la A-6 Bomberos de la Diputación de Zamora

Un hombre de unos 70 años ha sido trasladado al hospital de Zamora tras quedar atrapado en su vehículo tras un accidente de tráfico en Cerecinos de Campos.

A las 11:11 horas, varias llamadas alertan al 112 del vuelco de un turismo en el kilómetro 246 de la A-6.

El servicio de emergencias avisa a la Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos de Benavente y a Emergencias Sanitarias - SACYL, que envió una UVI móvil para atender al herido y trasladarlo al hospital.