Zamora Variopinta estrena guía de bolsillo para descubrir sus 25 murales más emblemáticos

Zamora se ha convertido en un auténtico museo al aire libre y ahora es mucho más fácil no perderse ni un solo detalle de sus paredes. El concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo ha presentado esta mañana la nueva guía de mano de Zamora Variopinta, un librito de bolsillo que recoge la ubicación de 25 de los murales más icónicos que han transformado el paisaje urbano de la ciudad en los últimos años.

La publicación, de la que se han impreso 2.500 ejemplares que ya están en las oficinas de turismo, incluye un plano detallado y un código QR que da acceso a la web de geolocalización.

Este mapa digital es todo un éxito: ya acumula 400.000 visitas, lo que confirma que el arte urbano se ha convertido en el tercer gran pilar turístico de Zamora, acompañando de cerca a las rutas del románico y el modernismo.

Pero el proyecto no se detiene aquí. Novo ha adelantado que la próxima semana los pinceles volverán a la calle para intervenir en la zona de Los Pelambres y en el parque infantil de la plaza de San Sebastián.

Además, la iniciativa se abre a nuevas temáticas, como la Semana Santa —en colaboración con varias cofradías— y las mascaradas tradicionales de la provincia, demostrando que Zamora Variopinta es un proyecto vivo que sigue llenando de color y cultura los rincones más inesperados de la capital.