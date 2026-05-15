La Diputación de Zamora lanza 160.000 euros en ayudas para las asociaciones culturales de la provincia

Mesa presidencial del Pleno de la Diputación de Zamora. Diputación de Zamora. Meta.

La Diputación de Zamora da un impulso al tejido social de nuestros pueblos con la apertura de su nueva línea de ayudas para las asociaciones culturales.

A partir del próximo lunes, 18 de mayo, estas agrupaciones podrán solicitar una de las subvenciones destinadas tanto a llenar de vida los municipios con actividades como a poner a punto sus sedes sociales.

En total, la Diputación pone sobre la mesa 160.000 euros, una cifra que refuerza su compromiso con quienes mantienen encendida la llama de la cultura en el medio rural.

De este presupuesto global, 120.000 euros se reservan para financiar proyectos creativos, desde teatro y música hasta la recuperación de tradiciones zamoranas, conferencias o encuentros literarios.

Los 40.000 euros restantes se dirigen específicamente a obras de reparación, mantenimiento y equipamiento de los locales donde estas asociaciones tienen su sede.

El plazo para presentar las solicitudes a través de la sede electrónica de la Diputación estará abierto hasta el próximo 8 de junio.

El vicepresidente de la Diputación, Víctor López de la Parte, ha querido destacar el esfuerzo económico realizado en esta edición, señalando que el presupuesto se ha incrementado en "40.000 € más que lo que estaba presupuestado el año pasado".

Según ha explicado el vicepresidente, este aumento responde a la voluntad de la institución de respaldar a las agrupaciones que trabajan sobre el terreno.

"Esto significa el compromiso de la institución provincial con las asociaciones culturales que a lo largo de todo el año dan vida y llevan cultura a todos los municipios de nuestra provincia", ha subrayado López de la Parte.

Además, el vicepresidente ha puesto en valor que el trabajo de estas asociaciones no es algo estacional, sino que vertebra el día a día de los pueblos zamoranos.

"No solo en verano, sino a lo largo de todo el año, creando actividades culturales y creando cultura en nuestros municipios", ha concluido, recordando que la convocatoria cubre actuaciones realizadas desde noviembre de 2025 hasta finales de octubre de este año.