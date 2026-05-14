Triunfo del ecologismo: la declaración ambiental desfavorable entierra el megaproyecto minero de Valtreixal

La noticia ha caído como un bálsamo en la comarca de Sanabria: la mina a cielo abierto Valtreixal no se construirá.

Tras años de lucha vecinal y una intensa movilización social, el Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado la declaración de impacto ambiental desfavorable para este proyecto de extracción de estaño y wolframio que amenazaba con transformar para siempre los paisajes de Calabor, en Zamora.

La resolución es contundente y califica el proyecto como ambientalmente inviable. El Consejo de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones ha dado prioridad a los informes técnicos que alertaban sobre daños severos e irreversibles en un entorno natural privilegiado.

No solo se han escuchado las voces locales, sino que Portugal también ha jugado un papel clave a través de consultas transfronterizas que advertían del impacto en el ecosistema compartido con el país vecino.

Desde Ecologistas Zamora, la organización que lideró la resistencia junto a los vecinos, se celebra este desenlace como un auténtico triunfo de la sociedad civil.

Durante años, este colectivo organizó marchas, presentó alegaciones e incluso editó un libro con 125 testimonios en contra de una mina que pretendía ocupar 250 hectáreas a las puertas del pueblo.

La preocupación era máxima, ya que el proyecto amenazaba la calidad del aire, el ruido constante de las explosiones y, sobre todo, el agua de una zona famosa por sus propiedades medicinales y su balneario.

El rechazo institucional pone a salvo un territorio único integrado en la Red Natura 2000 y en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica.

De haberse aprobado, la mina se habría instalado en el corazón de la Sierra de la Culebra, hogar de la mayor reserva de lobos de Europa, y habría puesto en peligro sectores clave para la economía local como el turismo de naturaleza, la apicultura y la ganadería extensiva.

Calabor y su entorno respiran aliviados al ver que su futuro seguirá ligado a la tierra, pero no para explotarla, sino para protegerla.