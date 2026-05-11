¿Hacia dónde camina Sayago? Jornada de trabajo en UNED Zamora para impulsar el desarrollo de la comarca

La UNED de Zamora acoge este martes, 12 de mayo, una jornada de debate sobre el porvenir de una de las zonas más simbólicas de toda la provincia.

Bajo el título 'El futuro de Sayago', el centro asociado acoge una jornada de trabajo intensiva en la que expertos, instituciones y representantes locales se sentarán a la misma mesa para trazar las líneas maestras del desarrollo de esta comarca.

El encuentro nace de la colaboración entre la Cátedra de Población, Vinculación y Desarrollo de la UNED y el Departamento de Geografía de la Universidad de Salamanca.

Una jornada técnica diseñada para que investigadores y entidades vinculadas al territorio analicen, con datos en la mano, los retos reales a los que se enfrenta Sayago.

Una radiografía completa de la comarca

A lo largo de todo el día, el aula 3.13A del centro zamorano bullirá con distintas mesas de trabajo. Los temas no han sido elegidos al azar, ya que tocan los pilares fundamentales de la vida en Sayago: desde la siempre preocupante despoblación hasta el potencial del cooperativismo y el sector agrario.

También habrá espacio para analizar recursos clave como el agua, la energía y, por supuesto, el patrimonio y el turismo, que son piezas esenciales para atraer nuevas oportunidades a la zona.

En este foro participarán no solo académicos de ambas universidades, sino también alcaldes de la comarca, técnicos de la administración provincial y autonómica, y representantes de los sectores energético y turístico.

Hacia un documento estratégico

Aunque la jornada tiene un carácter interno y de trabajo técnico, su impacto irá más allá de las paredes de la UNED. Las conclusiones que se extraigan de este intenso debate servirán como base para futuras publicaciones y trabajos divulgativos.

El objetivo final es que de estas mesas de trabajo salgan ideas sólidas y aplicables que ayuden a que el futuro de Sayago sea, además de analizado, mucho más próspero.