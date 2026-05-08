Cine, fútbol y el gran brindis de la DO: Toro despliega la mejor agenda cultural para este fin de semana

Presentación de la actividad 'Fútbol en la calle' con la presencia del alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, organizada por la Unión Deportiva Toresana. Ayto. Toro. Meta.

Toro se prepara para un fin de semana de los que hacen afición. Del 8 al 10 de mayo, la ciudad se convierte en el epicentro del ocio en la provincia con una agenda que toca todos los palos: desde el séptimo arte y el deporte base hasta el brindis más esperado del año y el aroma a libro nuevo.

Un despliegue de actividades pensado para que nadie se quede en casa y para que quienes nos visiten descubran la cara más vibrante de la localidad.

El pistoletazo de salida lo da el cine este mismo viernes.

Cartel 'Fútbol en la calle' en Toro.

A las 17:30 horas, la Casa de Cultura abre sus puertas para una nueva sesión de La película de los Viernes, esta vez con la emocionante Invencible (Unbroken), dirigida por Angelina Jolie.

Pero no todo será sentarse a mirar; casi a la misma hora, entre las 18:30 y las 20:30 horas, la plaza de la Colegiata se llenará de vida con Fútbol en la calle.

Es una iniciativa de la Unión Deportiva Toresana que busca algo tan bonito como necesario: que los niños vuelvan a jugar al balón en las plazas, con esa naturalidad de toda la vida.

El sábado, Toro sacará pecho de sus raíces con la celebración del Día del Vino DO Toro en la plaza de San Francisco.

Será una jornada para disfrutar de la buena música en directo y, sobre todo, para participar en ese brindis colectivo a las 13:30 horas que ya se ha convertido en una tradición imprescindible para poner en valor la joya de nuestra tierra.

Y como plato fuerte, durante todo el sábado y el domingo, la literatura toma las calles con la IV Feria del Libro de Toro.

Los amantes de las buenas historias tienen una cita en los puestos que abrirán el sábado (de 11:30 a 20:30 horas) y el domingo (de 11:30 a 14:30 horas).

Será el punto de encuentro perfecto para charlar con autores, rebuscar entre novedades editoriales y dejarse seducir por el placer de la lectura en un entorno único.

Toro vuelve a demostrar que sabe cómo dinamizar su vida social y ofrecer motivos de sobra para disfrutar de la ciudad de principio a fin.