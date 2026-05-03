La madre de Leticia Rosino pide reformar la Ley del Menor tras la salida en libertad del asesino de su hija

Multitudinaria concentración en Tábara en recuerdo de Leticia Rosino y para pedir la reforma de la Ley del Menor

El dolor regresó este domingo a Tábara para revivir uno de los capítulos más tristes y desgarradores de su historia.

Ocho años después del asesinato de Leticia Rosino, más de 300 personas se han concentrado este domingo en la Plaza Mayor del municipio zamorano para recordar a la joven de 32 años y arropar a su familia en un momento especialmente doloroso: la salida en libertad del menor de 16 años que acabó con su vida tras cumplir condena.

La cita, convocada por la Fundación Leticia Rosino, ha estado marcada por la emoción del recuerdo y el apoyo a la familia en un momento especialmente duro: la puesta en libertad del autor del crimen tras cumplir la pena máxima prevista por la Ley del Menor.

Centenares de asistentes a la concentración en Tábara

La madre de Leticia, Inmaculada Andrés, tomó la palabra con serenidad y firmeza para reclamar una reforma legal en los casos de asesinato.

“No pido venganza, sino que la Ley reconozca que hay delitos que no pueden medirse por la edad”, reivindicó arropada por cientos de vecinos, familiares y amigos que la arroparon en tan durísimo momento.

Ocho años después, la Plaza Mayor de Tábara volvió a convertirse en un espacio de recuerdo, apoyo y reivindicación. El nombre de Leticia Rosino volvió a escucharse con fuerza en su tierra.