Marionetas que conquistan barrios: el Festival de Títeres de Zamora llega este año hasta San José Obrero

Zamora está a punto de abrir las puertas a un mundo donde la fantasía no tiene límites. Del 5 al 9 de mayo, la ciudad volverá a transformarse en un gran escenario con la llegada del 37º Festival Internacional de Títeres y Marionetas, una cita que ya es parte del corazón de los zamoranos y que promete llenar cada rincón de creatividad y sorpresas para todas las edades.

Bajo el lema "A veces en lo más pequeño cabe el universo entero", esta edición quiere recordarnos que no hace falta un gran despliegue para emocionarnos y descubrir mundos nuevos.

Durante cinco días, más de una decena de compañías tomarán ocho puntos diferentes de la ciudad. Una de las grandes novedades de este año es que el festival cruza el río para llegar al barrio de San José Obrero; el teniente de alcalde, David Gago ha insistido en que la idea es que nadie se quede fuera y "llevar la cultura y el teatro a todos los rincones de la ciudad".

El programa, diseñado con mimo por el equipo del Teatro Principal, mezcla los clásicos espectáculos familiares con propuestas más innovadoras. Además, el festival sigue apostando por la voz de los más jóvenes a través de su 'Equipo Ojeador'.

Gracias a ellos, este año podremos disfrutar de la obra 'Awen y el ciclo de la vida', que fue la favorita del jurado joven en la edición anterior.

Pero la magia no solo estará en los teatros o plazas. Este año, gracias a la colaboración con la Escuela de Arte, se han escondido pequeños escenarios en miniatura por distintos puntos de la ciudad.

Quienes se animen a jugar a ser exploradores, localicen estas piezas y las compartan en sus redes sociales, podrán conseguir invitaciones para las funciones. Es, en definitiva, una invitación a mirar Zamora con ojos de niño y a dejarse atrapar por el hilo de una buena historia.