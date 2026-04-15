Gastronomía, música, tradiciones y un muro de piedra seca: así será la nueva edición de La Plaza Ecológica de Zamora

Presentación de La Plaza Ecológica en el Ayuntamiento de Zamora. Prensa Ayto. Zamora.

Zamora se prepara para vivir un sábado diferente en el que los sabores de la tierra y las tradiciones más arraigadas se darán la mano.

La plaza de la Constitución será el escenario de una nueva edición de La Plaza Ecológica este próximo 18 de abril, una cita que en esta ocasión ha decidido ir un paso más allá de la venta de productos para ofrecer una experiencia cultural completa.

La gran novedad de esta edición será la construcción en directo de un muro efímero de piedra seca sayaguesa.

Cartel de La Plaza Ecológica de Zamora.

A partir de las 10:00 de la mañana, los miembros de la Red Sapiense, junto al artesano José Antonio García Pereira, levantarán esta estructura para poner en valor una técnica que es Patrimonio de la Humanidad.

La actividad comenzará de una forma muy especial con la interpretación musical de El canto de la piedra muda, un gesto que busca concienciar sobre la fragilidad de nuestros conocimientos tradicionales y rendir homenaje a los artesanos mayores de la comarca.

La jornada no solo será visual, sino también gastronómica. Alejandro Fontanillo, presidente de Biopreza, ha confirmado que el mercado contará con una food truck que preparará tapas elaboradas exclusivamente con los alimentos que se venden en los propios puestos.

Presentación La Plaza Ecológica de Zamora. Prensa Ayto. Zamora.

De este modo, los visitantes podrán comprobar la calidad de los productos de proximidad mientras disfrutan del ambiente.

El folclore también tendrá un papel protagonista gracias a la música de flauta y tamboril de Alberto Jambrina.

Además, se ha invitado a los grupos de baile de la ciudad a participar para convertir la plaza en una gran fiesta de convivencia ciudadana.

El concejal David Gago ha destacado que esta iniciativa ha evolucionado desde la promoción de la salud hacia una celebración que une el mundo rural con el urbano, consolidando el compromiso de Zamora con el consumo responsable y su patrimonio cultural.