Fiscalía de Zamora denuncia al Ayuntamiento de Almeida por prevaricación en el convenio con una empresa de renovables

El conflicto por la instalación de parques eólicos en la comarca de Sayago ha dado un salto a los tribunales.

La Fiscalía de Zamora ha presentado una denuncia ante el juez competente tras apreciar indicios de delito en el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Almeida de Sayago y la empresa Renner Energies (antes Windvisión).

La investigación penal concluye que pudo existir una actuación administrativa irregular en la aprobación de este acuerdo para instalar aerogeneradores en el Monte de la Cueva.

Este proceso judicial nace de la denuncia de la Asociación 'Otra Vez No en Sayago', que ya advirtió durante el pleno de mayo de 2025 sobre los riesgos legales de la operación.

Según este colectivo, el Consejo Consultivo de Castilla y León ya había declarado nulo de pleno derecho un dictamen previo en 2022, por lo que critican que se haya insistido en dar "carta blanca" a una empresa extranjera en una zona de alto valor medioambiental.

Controversia en Bermillo de Sayago

La tensión se extiende también al municipio vecino de Bermillo de Sayago. En el pleno celebrado este pasado 14 de abril, varios concejales del PP y la teniente de alcalde rechazaron la propuesta de la oposición para retirar una torre de medición de 120 metros de altura instalada en 2018.

Lo sorprendente del caso es que el convenio con la empresa promotora ya no está en vigor, por lo que la antena permanece en pie sin reportar beneficios económicos al pueblo ni contar con un seguro de responsabilidad civil conocido que cubra posibles daños.

Desde la plataforma vecinal denuncian que este modelo de transición energética, carente de planificación territorial y estudios de impacto real, se está convirtiendo en un "negocio especulativo".

Según la asociación, estas decisiones políticas están transformando zonas rurales en "territorios de sacrificio" para el beneficio exclusivo de las grandes promotoras.