Fuentesaúco celebra la décima edición de su carrera más solidaria: deporte y convivencia al aroma del garbanzo

Presentación de la décima edición de la carrera ‘Villa de Fuentesaúco’. Comunicación Diputación de Zamora.

Fuentesaúco no solo corre, también convive. La Carrera 'Villa de Fuentesaúco' alcanza este domingo 12 de abril su décima edición consolidada como mucho más que una cita deportiva.

Bajo el lema 'Running Rural', la prueba espera congregar a 600 participantes en una jornada donde el asfalto se mezcla con la solidaridad y, por supuesto, con el sabor del producto estrella de la tierra.

La presentación oficial ha tenido lugar esta mañana en la Diputación de Zamora, con la presencia del diputado de Deportes, Juan del Canto, y el alcalde de Fuentesaúco (Zamora), José María Ramos.

Ambos han coincidido en el valor del deporte como motor para "hacer pueblo" y llenar las calles de vida. "A través del deporte vendemos nuestros pueblos y dinamizamos el mundo rural", ha subrayado Del Canto, destacando el impacto de la prueba en la provincia.

Meta con sabor a garbanzo y fin solidario

La carrera, ya cuenta con 400 inscritos y mantiene el plazo abierto hasta el 10 de abril.

Este año recupera un circuito con rectas más largas y menos revirado, atendiendo a las peticiones de los corredores.

El momento más esperado llegará tras cruzar la línea de meta, la tradicional degustación de Garbanzos de Fuentesaúco con chorizo, el broche de oro para una mañana de convivencia entre vecinos y visitantes.

Toda la recaudación de las inscripciones (6 euros para adultos y 3 euros para niños) en las distancias de 5 y 10 kilómetros se destinará íntegramente a la Asociación de Fibrosis Quística de Castilla y León.

Cartel de la carrera 'Villa de Fuentesaúco'.

Desde la organización, encabezada por el club Fucorunners, se ha hecho un llamamiento especial a la participación de los más pequeños para "hacer grupo" y garantizar que la Villa de Fuentesaúco sea, un año más, el epicentro del deporte y la generosidad en Zamora.