La Banda de Música de Zamora sufre “insultos y empujones” en la noche del Lunes Santo: “Es absolutamente indignante”

“Es absolutamente indignante el comportamiento de parte del público en la noche de ayer. Justo después de uno de los momentos más entrañables, emotivos y austeros de la Semana Santa de Zamora como es el cántico ‘La muerte no es el final’", ha asegurado Manuel Alejandro López Pérez.

Esa es la denuncia pública del director de la Banda de Música de Zamora después de haber “sufrido empujones, insultos y daños en algún instrumento por parte de personas maleducadas e irrespetuosas del público”.

Lo ha compartido a través de sus redes sociales en unos hechos que se produjeron en la noche del Lunes Santo. Todo, pese al intento de los varas de la hermandad al acabar el acto en la Plaza Mayor de evitar lo ocurrido.

“Incluso algún elemento cruzando por medio de la formación, hasta entrando a la misma procesión. Dicha situación se está haciendo habitual y tenemos que pararla ya”, ha añadido Manuel Alejandro López Pérez.

Ese esfuerzo de los varas de la Tercera Caída no ha podido contener la marabunta en la Plaza Mayor de Zamora, en uno de los momentos más importantes de la Semana Santa de Zamora.

El director de la Banda de Música de Zamora se ha encargado de recordar al público que “las bandas estamos trabajando” y que sus instrumentos “cuestan mucho dinero” apuntando que el valor humano de 120 personas desfilando “es incalculable”.

López Pérez ha señalado que “detrás de cada desfile hay muchísimas horas de trabajo individual y colectivo” al igual que “cada hermandad y cofradía dedica horas y horas durante todo el año para organizar los desfiles”.

“Es un insulto para los músicos y las cofradías el comportamiento maleducado que presenta parte del público. Si eres de Zamora sabes perfectamente que estas cosas no pueden ocurrir, y si vienes de fuera, pues allá donde fueres haz lo que vieres”, ha indicado.

Manuel Alejandro López Pérez ha finalizado recordando que la Semana Santa “es un bien de todos” que “tenemos que cuidar y respetar tal y como lo hicieron nuestros antepasados” para que el día de mañana “sigamos orgullosos de la semana grande en la bien cercada”.