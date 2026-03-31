El Ayuntamiento de Zamora niega la "parálisis" y defiende su gestión tras las protestas de decenas de funcionarios

Imagen del Pleno de hoy en el Ayuntamiento de Zamora. Prensa Ayto. Zamora.

Frente a las recientes protestas de algunos funcionarios en el Pleno de esta mañana, la Concejalía de Personal del Ayuntamiento de Zamora reivindica lo que consideran una etapa de "máxima estabilidad y mejora" del empleo público en la institución.

Decenas de funcionarios de la plantilla municipal de Zamora han protestado antes de la celebración del Pleno Ordinario del Ayuntamiento, denunciando "colapso administrativo" en la gestión del personal.

Mediante un comunicado, el equipo de Gobierno ha reiterado su respeto a las reivindicaciones de los trabajadores, pero ha rechazado de plano la acusación de falta de impulso político.

Asegurando que la realidad del colectivo es la de una mejora constante de sus condiciones laborales sin haber experimentado recortes.

"El equipo de gobierno actual ha mejorado sus condiciones laborales sin sufrir ningún retroceso"

La responsable del área, Laura Rivera, ha puesto sobre la mesa los hitos de la gestión actual, destacando que el Ayuntamiento ha optado siempre por ofertar el máximo de puestos de trabajo (OEP) permitidos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Subrayando el esfuerzo en la estabilización del empleo interino, extendiéndola incluso a los programas temporales del acuerdo marco de servicios sociales, y la participación activa en todos los planes de empleo y formación convocados por la Junta de Castilla y León.

Acuerdos con la Policía Municipal

El Ayuntamiento ha detallado una batería de mejoras que ya están en marcha o a punto de materializarse.

Tras el acuerdo alcanzado con la Policía Municipal hace tres meses en materia de jornada laboral, esta misma semana se ha firmado el acta de la Comisión Paritaria de Personal Laboral.

Este documento incluye acuerdos sobre la extensión de pluses de toxicidad y peligrosidad, disponibilidad, nocturnidad, descansos por festivos y la equiparación del plus de turnicidad al de jornada partida.

El próximo Pleno de abril llevará a aprobación un nuevo complemento de productividad para todos los trabajadores que se jubilen.

Este concepto sustituirá al antiguo 'premio de jubilación' que fue anulado por ley y que, hasta ahora, solo beneficiaba a quienes optaban por la jubilación anticipada.

En paralelo, el Consistorio tramita la contratación de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y mantiene abiertas las negociaciones para equiparar las condiciones de los bomberos con las de la policía en aquellos aspectos donde existan diferencias "no justificables".

El reto de la Carrera Profesional

Uno de los puntos de mayor fricción es la implantación de la Carrera Profesional, cuenta ya con un acuerdo inicial con los sindicatos, aunque permanece a la espera de los informes técnicos definitivos.

"Para no aplicar la carrera, cualquier excusa es buena", rezaban los carteles que portaban los manifestantes en el Pleno de esta mañana.

Esta medida permitiría a los empleados municipales optar al nivel que les corresponde por antigüedad, con retribuciones que oscilan entre los 71 y los 663 euros mensuales.

La concejala ha recordado que esta mejora supondrá un coste superior al millón y medio de euros para el presupuesto municipal y ha matizado que, actualmente, solo un ayuntamiento y una diputación en toda la comunidad autónoma la están aplicando.

Respecto a los retrasos denunciados por los manifestantes, Rivera los ha achacado a "situaciones de bajas o de traslados en el servicio de personal", calificando de "injustas" las peticiones de responsabilidades políticas.

"Seguiremos mejorando las condiciones de trabajo con los únicos límites que imponen las leyes y el presupuesto de la ciudad", han sentenciado desde la Concejalía, reafirmando su compromiso de culminar los acuerdos pendientes en los próximos meses.