Zamora, base del aire: 1,4 millones para formar al 'ejército' de 5.000 expertos en drones que necesita la Comunidad

Leticia García participa en la inauguración en Castilla y León del primer laboratorio universitario de drones de España Imagen de Archivo.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha inaugurado la jornada de lanzamiento del proyecto DrIH (Drone Innovation Hub), una ambiciosa iniciativa que movilizará 1,4 millones de euros para situar a la provincia de Zamora como el epicentro de la tecnología de drones en el noroeste ibérico.

Este programa, financiado por el fondo europeo POCTEP, nace con una misión urgente y estratégica: formar a la nueva generación de expertos que demanda el mercado, en un sector donde se estima una necesidad inmediata de entre 2.000 y 5.000 especialistas en toda la comunidad.

La puesta en marcha de este 'hub' tecnológico supone un antes y un después para el tejido productivo local, convirtiendo el Centro de Formación para el Empleo del ECYL, ubicado en la carretera de la Hiniesta, en un laboratorio de última generación.

Los profesionales y alumnos dispondrán de drones experimentales, cámaras especializadas y sistemas de impresión 3D para el desarrollo de prototipos.

No se trata solo de volar aparatos, sino de crear un ecosistema donde la investigación aplicada, de la mano de la Universidad de Burgos (UBU), permita adaptar esta tecnología a los retos reales del día a día en Zamora.

El impacto de los drones será especialmente visible en el medio rural, funcionando como una herramienta de choque contra la brecha tecnológica.

La Junta ha diseñado el programa DrIH para modernizar sectores tradicionales como la agricultura y la agroalimentación, donde el uso de aeronaves no tripuladas permitirá optimizar cultivos y mejorar la eficiencia de los recursos, siendo especialmente útiles para las campañas extraordinariamente lluviosas, como el pasado invierno.

La tecnología será clave en la gestión forestal para la prevención de incendios y el control de plagas, así como en la inspección de infraestructuras industriales.

La administración autonómica busca que el talento se quede en el territorio, ofreciendo salidas profesionales de alta cualificación en entornos que hasta ahora parecían ajenos a la vanguardia digital.

El proyecto incluye la creación de un máster universitario especializado en el diseño, fabricación y mantenimiento de drones, además de programas de 'Experto en Drones' adaptados a las necesidades de las empresas.

Con la intención de formar a más de un centenar de personas durante los próximos tres años, dotándolas de competencias que garanticen su inserción laboral inmediata o el impulso de nuevos proyectos de emprendimiento.

La iniciativa cuenta además con una dimensión transfronteriza clave, la unidad satélite en Bragança (Portugal).

Con la aspiración de consolidar en Zamora un modelo de turismo en la industria de innovación que sobreviva al propio proyecto.

La creación de esta infraestructura y la capacitación de capital humano especializado pretenden actuar como un imán para nuevas empresas tecnológicas que busquen instalarse en la provincia.

Zamora se prepara para liderar una carrera espacial a escala terrestre, demostrando que el futuro del empleo en Castilla y León pasa por combinar la tradición de nuestra tierra con este tipo de iniciativas.