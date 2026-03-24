El "escudo" digital de Zamora: la Diputación invierte en Office 365 para proteger a los pueblos de los ciberdelincuentes

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez. Imagen de Archivo.

El Servicio de Informática de la Diputación de Zamora ha activado un ambicioso plan de transformación digital para dotar a ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales menores de herramientas de comunicación y colaboración de última generación.

El proyecto cuenta con una inversión de 149.894,41 euros, se financia en un 86% a través de los fondos europeos NextGenerationEU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El objetivo principal de esta maniobra es atajar un problema de seguridad y confianza institucional que afecta a gran parte del territorio.

En la actualidad, muchas entidades locales dependen de servicios de correo electrónico comerciales o gratuitos como Gmail u Outlook para sus gestiones oficiales.

Esta práctica no solo proyecta una imagen poco profesional ante el ciudadano, sino que abre una peligrosa ventana a los ciberataques, facilitando técnicas como la suplantación de identidad, 'phishing' y dificultando el cumplimiento de normativas como el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) o el Reglamento General de Protección de Datos.

La Diputación ha apostado por la implantación del paquete de Microsoft Office 365, permitiendo a los diferentes funcionarios de las diversas administraciones locales trabajar de forma colaborativa y segura.

Todos los ayuntamientos dispondrán de correos electrónicos corporativos con dominio propio, reforzando su identidad institucional.

El sistema incorpora protocolos avanzados de seguridad que garantizan la autenticidad de los mensajes y ofrece almacenamiento seguro en la nube de Office para evitar la pérdida de documentación sensible, permitiendo el acceso a la información desde cualquier ubicación y el trabajo en tiempo real con herramientas de ofimática online.

Lo más relevante para las arcas municipales es que este servicio se ofrece de forma completamente gratuita.

La Diputación de Zamora asumirá los costes de gestión de los dominios si las entidades deciden delegar en ella esta tarea, garantizando que el tamaño del municipio no sea una barrera para acceder a tecnología de primer nivel.

Con esto, se busca reducir drásticamente la brecha digital en el medio rural, asegurando que hasta la entidad local más pequeña cuente con un "escudo" tecnológico que proteja tanto sus datos como la confianza de sus vecinos.

Las entidades interesadas en sumarse a esta modernización ya pueden formalizar su solicitud de forma telemática.

El procedimiento debe realizarse a través de la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de Zamora, donde se ha habilitado el trámite específico para la adhesión a este programa de colaboración en la nube.