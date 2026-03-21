La Lotería Nacional reparte el primer premio en la provincia de Zamora del sorteo extraordinario del Día del Padre
Dotado con 1,3 millones a la serie, cuenta también con un premio especial de 15.000.000 euros para la serie 6 de la fracción 10 del número 34.302.
Más noticias: Doble alegría con la Lotería Nacional en Valladolid: lluvia de billetes en un famoso pueblo y en la capital
En Benavente (Zamora) están de enhorabuena este sábado, 21 de marzo, gracias al sorteo extraordinario del Día del Padre de la Lotería Nacional.
El primer premio, entre otros municipios, ha caído en la localidad zamorana, agraciado con 1,3 millones de euros a la serie.
El número 34.302 ha sido el seleccionado en este sorteo especial, que además cuenta con un premio de 15 millones de euros para la serie 6 de la fracción 10.
Además de en Zamora, también ha sido vendido en Valencia, Santa Cruz de Tenerife, Murcia, Madrid, Las Palmas, Córdoba, Ciudad Real, Castellón, Asturias y Albacete.
La administración encargada de repartir suerte ha sido la número 2 de Benavente, que se ubica en la calle Ferial número 52.