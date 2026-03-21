La Lotería Nacional reparte el primer premio en la provincia de Zamora del sorteo extraordinario del Día del Padre

Una administración de lotería con los décimos para el Gordo. M. H.

En Benavente (Zamora) están de enhorabuena este sábado, 21 de marzo, gracias al sorteo extraordinario del Día del Padre de la Lotería Nacional.

El primer premio, entre otros municipios, ha caído en la localidad zamorana, agraciado con 1,3 millones de euros a la serie.

El número 34.302 ha sido el seleccionado en este sorteo especial, que además cuenta con un premio de 15 millones de euros para la serie 6 de la fracción 10.

Además de en Zamora, también ha sido vendido en Valencia, Santa Cruz de Tenerife, Murcia, Madrid, Las Palmas, Córdoba, Ciudad Real, Castellón, Asturias y Albacete.

La administración encargada de repartir suerte ha sido la número 2 de Benavente, que se ubica en la calle Ferial número 52.