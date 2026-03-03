Gran despliegue policial tras un derrame de material corrosivo en el centro de transportes de Zamora

Movilización policial en el Centro de Transportes de Zamora por un vehículo que soltaba fluidos de mercancías peligrosas Cedida.

Fluidos procedentes del semirremolque de un camión que transportaba mercancías peligrosas obligaron a intervenir este lunes por la mañana en el Centro de Transportes de Zamora, tras detectarse una posible situación de riesgo por el vertido de los mismos.

La Policía Local de Zamora se personó en el lugar, en torno a las 08:40 horas, al observar que de un vehículo articulado en régimen ADR manaban emanaciones que podían resultar peligrosas.

Hasta el lugar se desplazaron también, dos unidades de la Guardia Civil de Tráfico, que trabajaron de forma coordinada con los efectivos presentes, entre ellos Policía Nacional y Bomberos.

El camión transportaba distintas mercancías peligrosas, señalizadas con el panel naranja reglamentario, aunque sin numeración visible.

Despliegue por efluvios en el Centro de Transportes de Zamora. Cedida.

Tras requerir la carta de porte, se comprobó que la carga incluía hidróxido potásico en solución (ONU 1814), líquido corrosivo E.N.P. (ONU 1760) y ácido fosfórico en solución (ONU 1805).

Productos, utilizados como fitosanitarios y fertilizantes en agricultura, son sustancias corrosivas y más pesadas que el aire, pudiendo generar nubes de muy baja toxicidad en caso de liberación.

Una vez efectuadas las comprobaciones pertinentes y verificada la naturaleza de la mercancía, se dio por finalizada la intervención sin tener que lamentar daños personales.