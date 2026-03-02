La Diputación de Zamora abre el plazo de solicitud de ayudas por nacimiento o adopción: hasta 2.000 euros por hijo

La Diputación de Zamora abrirá mañana el plazo para solicitar las ayudas económicas por nacimiento y adopción en municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes, tras la publicación hoy de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.

La institución provincial destina a esta línea de apoyo a la natalidad un total de 300.000 euros en 2026, con una cuantía máxima de hasta 2.000 euros por hijo nacido o adoptado, en un pago único.

Las ayudas podrán solicitarse desde mañana y durante un plazo de dos meses para los nacimientos o adopciones producidos a partir del 23 de septiembre de 2025.

En el caso de los niños nacidos o adoptados después de la fecha de publicación de la convocatoria y antes del 22 de septiembre de 2026, el plazo será de dos meses a contar desde el día del nacimiento o la adopción.

La convocatoria está dirigida a progenitores o adoptantes de menores nacidos o adoptados entre el 23 de septiembre de 2025 y el 22 de septiembre de 2026 en entidades locales de la provincia de Zamora con una población inferior a 20.000 habitantes.

Entre los requisitos establecidos, las personas beneficiarias deberán tener la residencia administrativa en alguno de los municipios o entidades locales de la provincia que no superen ese umbral de población.

Al menos uno de los progenitores o adoptantes deberá estar empadronado y residir de forma permanente en el municipio antes del 1 de enero de 2024 (para nacidos o adoptados en 2025) o antes del 1 de enero de 2025 (para los de 2026).

El otro progenitor o adoptante deberá estar empadronado y residir en un municipio o entidad local menor de 20.000 habitantes en la fecha del nacimiento o adopción, circunstancia que deberá acreditarse mediante el correspondiente certificado de empadronamiento y el informe de convivencia emitidos por el ayuntamiento.

Desde la Diputación de Zamora se subraya que esta convocatoria tiene como objetivo incentivar el empadronamiento y la fijación de población en los municipios más pequeños de la provincia, especialmente afectados por el descenso demográfico.

Las ayudas pretenden apoyar la conciliación de la vida familiar y laboral y ofrecer un respaldo económico a las familias ante el incremento de gastos que supone la llegada de nuevos miembros.

En la convocatoria anterior del año 2025, se concedieron 235 ayudas por un importe total de 228.000 euros, lo que refleja, según la institución provincial, la buena acogida de esta medida entre las familias zamoranas.