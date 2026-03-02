Caminar para ganar y apoyar al deporte local: así es el reto Zamora Move

“Zamora Move”, el reto que anima a toda la ciudad a moverse y sumar por sus clubes Ayuntamiento de Zamora.

El Ayuntamiento de Zamora, a través de la concejalía de Deportes, ha puesto en marcha desde hoy Zamora Move, una nueva iniciativa con la que el Ayuntamiento busca fomentar la práctica deportiva entre todos los ciudadanos, independientemente de su edad o lugar de residencia.

Según explicó el concejal de Deportes, Manuel Alonso, el objetivo es "involucrar a todos los zamoranos y zamoranas que se encuentran en la ciudad o fuera de ella y que quieren apoyar a sus clubes de referencia en Zamora", combinando hábitos saludables con un componente solidario y competitivo.

La iniciativa se desarrolla a través de una aplicación móvil, accesible mediante código QR o en la web move.fittoken.io, que contabilizará los pasos realizados desde hoy y hasta el próximo 4 de mayo.

Los participantes podrán asociar sus pasos a uno de los clubes deportivos adheridos a esta primera edición del reto.

Todos los inscritos que superen los 100.000, 150.000 o 200.000 pasos participarán en sorteos de bonos para el uso de instalaciones deportivas municipales, como gimnasio, piscina cubierta y piscina de verano.

Estos premios serán acumulativos según el nivel alcanzado. Además, las tres personas que consigan el mayor número de pasos obtendrán premios directos.

A esta dinámica se suma un incentivo para el deporte federado local, ya que el club que acumule más pasos a través de los participantes asociados recibirá un premio económico de 1.500 euros.

Manuel Alonso ha subrayado que esta es la primera edición de 'Zamora Move' y que la intención del Ayuntamiento es darle continuidad en el futuro, ampliándola a otras épocas del año y a distintos segmentos de población.

En esta primera edición participan los siguientes clubes deportivos: Zamora CF, CN Zamora, Club Actividades Acuáticas, River Zamora FS, CB Zamora, Club de Salvamento y CD Amigos del Duero.