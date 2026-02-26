CC.OO. demanda a la Junta por las condiciones y "restricción de derechos" laborales de los bomberos forestales de Zamora

CCOO Zamora demanda a la Junta de Castilla y León por las condiciones laborales de los bomberos forestales

La federación provincial de Comisiones Obreras (CC.OO.) en Zamora ha presentado una demanda de conflicto colectivo contra la Junta de Castilla y León ante el Juzgado de lo Social por las condiciones laborales del personal de bomberos de Prevención y Extinción de Incendios Forestales en la provincia.

Desde el sindicato aseguran que llevan años denunciando “deficiencias y mal funcionamiento” del operativo en toda la Comunidad, recuerdan incluso la denuncia ante la Fiscalía tras los incendios de la Sierra de la Culebra en 2022, pero sostienen que en Zamora la situación se agrava por los criterios adoptados en la Delegación Territorial.

CCOO denuncia la “denegación sistemática” de vacaciones y permisos laborales a los bomberos forestales, una práctica que, según afirman, no se produce en los periodos de máximo riesgo de incendios, como prevé el convenio colectivo, sino en épocas de peligro bajo, cuando no existe riesgo significativo. El sindicato considera estas decisiones “incomprensibles” y fuera de la legalidad, motivo por el que ha optado por la vía judicial tras no alcanzar soluciones negociadas.

Faltan: personal y medios

En la provincia de Zamora el operativo cuenta con 17 puestos de vigilancia, 14 vehículos autobomba y 114 bomberos forestales, a los que afecta la demanda.

CCOO manifiesta que la actual dotación es insuficiente: "únicamente hay dos conductores por camión para cubrir los 365 días del año, alternándose día sí y día no", lo que, reiteran, hace “materialmente imposible” que los vehículos estén operativos todo el año.

El sindicato denuncia además que no existen suplencias ni bolsas de empleo para cubrir bajas, lo que provoca que parte del personal tenga que renunciar a vacaciones y permisos. “Se intenta compensar la carencia de medios con un régimen inaceptable de limitación de derechos”, sostienen.

CCOO advierte también de que varios camiones han permanecido inoperativos durante el pasado verano por falta de efectivos, con el consiguiente riesgo para la provincia.

Como posible alternativa, el sindicato presenta un modelo de operativo público para Castilla y León en el que propone que Zamora cuente con al menos 17 camiones autobomba y 350 bomberos forestales, distribuidos en 17 brigadas y ocho bases comarcales, además de mejoras en equipamientos e infraestructuras.

El sindicato afirma, coincidiendo casualmente con el inicio de campaña autonómica, que la Junta mantiene “un operativo inoperativo” con un tercio del personal necesario.