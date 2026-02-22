AEZA aprueba sus cuentas y avisa de que el nuevo reglamento exigirá “unión” al sector en Zamora

La Asociación Empresarial de Instaladores Eléctricos y de Telecomunicaciones de Zamora (AEZA) celebró este sábado su asamblea anual, en la que los profesionales zamoranos aprobaron las cuentas del último ejercicio y analizaron la situación actual del sector en la provincia.

El presidente de AEZA, Javier Hernández, describió el escenario como “un momento dulce, en el que todos tenemos bastante trabajo”, aunque advirtió de que los próximos cambios obligan a reforzar la cohesión del colectivo.

“Es cada vez más necesario que el sector se encuentre unido para poder afrontar los nuevos retos”, señaló, antes de situar el foco en el horizonte inmediato: “En breve, la entrada en vigor del nuevo reglamento, en el que hemos aportado una parte muy importante para el desarrollo, pondrá de manifiesto la necesidad de esa unión entre todos nosotros”.

Un encuentro para compartir inquietudes

Hernández también puso en valor este tipo de encuentros como espacio para estrechar la relación entre profesionales e instituciones, “poner cara a compañeros, autoridades, jefes de servicio, cargos de i-DE” y “compartir nuestras inquietudes, dudas, casos de éxito”, además de comprobar “que también son personas y no un nombre en una tarjeta”.

Tras la asamblea, AEZA celebró su tradicional comida de hermandad, a la que asistió, como en ediciones anteriores, Leticia García, consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, junto a José Manuel Barrios, director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.

Durante la jornada, la asociación agradeció el apoyo de empresas colaboradoras del sector, entre ellas almacenes de material eléctrico de Zamora —Armeza, Cadielsa, Electostocks, Novelec y Zamatel—, fabricantes como Efapel, Gewiss y Simon, la OCA Ingein y la comercializadora Fenie Energía. También participaron representantes de otras asociaciones provinciales (Burgos, León, Ávila y Palencia), además de Miguel Ángel Gómez, presidente de la federación nacional, Manuel Moreno, jefe del Servicio Territorial de Industria, y representantes de la distribuidora i-DE.

Homenaje a jubilados y recuerdo a un asociado

La cita incluyó un reconocimiento a varios instaladores jubilados recientemente: Basilio de Vega, Cristino Fernández, Rafael Núñez y Luis Aldehuelo. Además, AEZA recordó a Cristóbal Álvarez, compañero fallecido “hace muy poco tiempo” y ligado a la asociación desde 1986. Su esposa, María Antonia, propuso un gesto simbólico para mantener vivo su recuerdo: “la mejor manera de agradecer su recuerdo es sortear un vino”, al tratarse de un vino especial, el que más le gustaba a Cristóbal.