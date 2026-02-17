Zamora sigue en alerta: el río Duero alcanza los 1.400 metros cúbicos y se mantiene el aviso rojo

El rio Duero alcanza los 1.400 metros cúbicos y se mantiene el aviso rojo

El río Duero a su paso por la capital zamorana ha puesto en jaque a los servicios de emergencia. Según los últimos datos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), el caudal ha alcanzado los 1.400 metros cúbicos por segundo, cifra que mantiene activa la alerta roja en la zona urbana.

A pesar de la magnitud de la crecida, los modelos hidrológicos arrojan un rayo de esperanza para las próximas horas, ya que se espera que el caudal tienda a la estabilización.

Además, tras alcanzar este pico, se prevé que comience un descenso progresivo del nivel del agua.

Desde la página oficial de Protección Civil del Ayuntamiento de Zamora, se ha emitido un llamamiento a la responsabilidad ciudadana. Se insiste de forma tajante en:

No acercarse bajo ningún concepto a las orillas del río.

Camino viejo de Villaralbo cortado por avenida

Evitar áreas inundables y puntos donde la corriente sea especialmente fuerte.

Seguir estrictamente las indicaciones de los servicios de emergencia y mantenerse informado a través de canales oficiales.