Zamora conmemorará con una gran exposición, que llegará a Praga, el legado de Baltasar Lobo y la Escuela de París

El Ayuntamiento de Zamora llevará a pleno una modificación presupuestaria de 121.000 euros para financiar una exposición que recordará el 80 aniversario de la presencia de los artistas españoles de la 'Escuela de París' en Praga en el año 1946.

Entre aquellos artistas españoles, se encontraba el zamorano Baltasar Lobo Casquero (1910-1993). La muestra se abordará desde la óptica de la escritora Mercedes Comaposada Guillén, figura relevante del siglo XX, intelectual exiliada y canalizadora del grupo.

La propuesta cuenta con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E) y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, con el compromiso de cada una de aportar un tercio del coste estimado.

La exposición será supervisada por Juan Manuel Bonet y Alberto Martín, se abrirá a finales de 2026 en la sala de exposiciones temporales del Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora) y previsiblemente viajará a Praga en el segundo trimestre de 2027, con pintura, escultura, dibujos, fotografías, audiovisuales y selección bibliográfica.

En 1946, Praga acogió la primera gran exposición de arte español tras la Segunda Guerra Mundial, protagonizada por la Escuela de París: españoles que se asentaron en la capital francesa desde los albores del siglo XX, en torno a Picasso.

El grupo creció en la entreguerras con nombres como pintores Francisco Bores, Óscar Domínguez y Luis Fernández, y escultores Mateo Hernández y Apeles Fenosa, para engrosarse con exiliados de la Guerra Civil como Baltasar Lobo, zamorano de iconicidad universal.

Aquella exposición que se pretende recordar simbolizó la resistencia artística frente a los horrores del régimen nazi en el París ocupado.

La exposición zamorana pretende evocar aquella atmósfera bajo la mirada de Mercedes Comaposada Guillén (1901-1994),militante anarquista de la CNT, exiliada en París, fundadora de la organización 'Mujeres Libres',compañera de Lobo, amiga personal de Pablo Picasso –de quien escribió 'Picasso con los exiliados'.

"Una magnífica ocasión para evocar aquella muestra y atmósfera artística", reza la nota de prensa municipal, que subraya el "injusto olvido" de Comaposada, un zamorano ilustre del siglo XX.

La Fundación Baltasar Lobo, impulsora junto al Consistorio, refuerza así el legado del escultor, cuya obra ya se exhibió en Praga como hito posbélico.

La muestra no solo rescatará historia artística europea, sino que conectará Zamora con Praga en un diálogo cultural transnacional, destacando el exilio español y la diversidad creativa de la Escuela de París.