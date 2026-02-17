Miguel Ríos visita un famoso restaurante de la provincia de Zamora: “Siempre es un auténtico lujo tenerte en casa”

El Restaurante El Ermitaño de Benavente, que cuenta con una estrella Michelin, ha vuelto a recibir una visita muy especial, la de una de las voces más influyentes del rock en español.

Miguel Ríos hizo una nueva escala en la provincia zamorana para disfrutar de la cocina de Óscar Pérez y de Pedro Mario, en un encuentro marcado por la cercanía y la complicidad.

“Vive en la carretera. Así es el maestro Miguel Ríos. Vive y sigue sin parar, pero haciendo escalas en su camino que nos encantan”, ha asegurado Pedro Mario a través de su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que, hace pocas semanas, el cantante de Granada se pasaba también por El Alfoz de Burgos para degustar sus mejores platos.

“Millones de gracias querido y admirado, amigo. Siempre es un auténtico lujo tenerte en casa y disfrutar de un buen rato entre platos, vinos y la eterna sabiduría que cosecha tu mejor Rock and Roll”, ha añadido Pedro Mario.

Una visita que deja emoción y mucho sabor. También la certeza de que Miguel Ríos sigue activo, muy activo, y en la carretera.

Sabe elegir bien para comer, y en esta ocasión tocó El Ermitaño.