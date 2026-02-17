Luz verde a dos proyectos de renovación de pavimentos en el Polígono Los Llanos con una inversión de 800.000 euros

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Zamora ha aprobado dos proyectos para la renovación de pavimentos en el polígono industrial Los Llanos, con un presupuesto base de licitación de 400.000 euros cada uno, sumando 800.000 euros en total de las actuaciones en el mismo polígono.

Se incluyen la renovación de aceras y el fresado y reposición del pavimento bituminoso, mejorando la infraestructura de este parque industrial clave de la ciudad.

También, se ha concedido un mes adicional de plazo a la empresa EXFAMEX S.L. para finalizar las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua potable en los barrios de La Candelaria, San Frontis y San Isidro, debido a las "precipitaciones ocurridas desde la reanudación" que han impedido concluir los trabajos a tiempo.

Además, se ha dado luz verde a la contratación del suministro eléctrico global mediante el Acuerdo Marco M/2025/006121 de la Junta de Castilla y León en base al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al Pliego de Prescripciones Técnicas, abriendo licitación ordinaria para instalaciones de la administración autonómica y entidades adheridas, conforme a los pliegos de cláusulas y prescripciones técnicas.



Por último, el Ayuntamiento ha aprobado la concesión de licencia urbanística en la calle San Torcuato y la Plaza Santiago, agilizando nuevas vías de desarrollo en el casco urbano.