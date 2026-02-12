El PP lleva al Pleno de la Diputación de Zamora una moción urgente para exigir al Gobierno la reforma integral de la A-52 y la N-122

El Grupo Provincial del Partido Popular en la Diputación de Zamora defenderá mañana, en el Pleno Ordinario de la institución, una moción de urgencia para reclamar al Gobierno de España una actuación inmediata en la autovía A-52 y en la carretera nacional N-122, ante el deterioro que presentan ambas infraestructuras.

La iniciativa pone el foco en lo que los populares califican de “lamentable estado” de dos vías de titularidad estatal que consideran clave para la movilidad y la actividad económica de la provincia. A su juicio, la situación actual evidencia una falta de mantenimiento y de planificación en la Red de Carreteras del Estado en Zamora.

Baches, socavones y firme agotado

Según recoge la moción, amplios tramos de la A-52 y de la N-122 presentan baches, socavones y un firme “completamente deteriorado y agotado”. El Grupo Popular advierte de que estos desperfectos no solo provocan daños materiales en los vehículos, sino que incrementan el riesgo de accidentes y comprometen la seguridad de quienes transitan a diario por estas carreteras.

En el caso de la A-52, principal conexión entre Castilla y León y Galicia, los populares sostienen que existen tramos con defectos persistentes desde hace años sin que se haya producido una intervención eficaz. Respecto a la N-122, eje transversal fundamental en la provincia, denuncian múltiples desperfectos que afectan tanto a vecinos como a transportistas y empresas.

Impacto en la economía provincial

El Grupo Popular subraya que estas vías no son solo infraestructuras de uso local, sino corredores esenciales para el transporte regional, nacional e internacional. Sectores como la industria, la agricultura, la ganadería o el turismo dependen de su buen estado para mantener la competitividad.

A su entender, el deterioro continuado de ambas carreteras no solo afecta a la seguridad, sino también a la imagen de la provincia y al bolsillo de los ciudadanos, que asumen mayores costes de mantenimiento en sus vehículos.

La moción plantea un único acuerdo: instar al Gobierno de España a acometer una reforma integral inmediata en la A-52 y la N-122, reforzando el firme y garantizando unas condiciones adecuadas de conservación y seguridad.

Desde el Grupo Popular consideran que se trata de una cuestión de responsabilidad institucional al estar en juego la seguridad de miles de personas que circulan diariamente por estos dos ejes estratégicos para Zamora.