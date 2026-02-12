El gas invisible que mata bajo nuestros pies: el Hospital de Zamora estudia el radón y el cáncer de pulmón

El gas invisible que amenaza bajo nuestros pies: Zamora alerta sobre el radón y el cáncer de pulmón

No se ve. No huele. No produce síntomas inmediatos. Y sin embargo está detrás de más de 2.000 muertes al año en España.

Por eso el radón, un gas natural presente en el subsuelo, ha centrado esta mañana la rueda de prensa de la AECC de presentación de la charla 'Cáncer y radón: el papel del medioambiente y la genética en nuestra salud', que se celebrará mañana a las 17.00 horas en la Biblioteca Pública de Zamora.

Y es que el radón es la segunda causa de cáncer de pulmón en España, solo por detrás del tabaco, y el principal factor de riesgo en personas no fumadoras.

Su presencia es mayor en zonas con suelos graníticos, lo que sitúa a comunidades como Castilla y León entre las más expuestas.

En la provincia de Zamora ya se han detectado concentraciones significativas en algunas áreas.

El Consejo de Seguridad Nuclear dispone de un mapa interactivo para consultar el potencial de radón por municipios y zonas geográficas, que puede visitarse en esta web: https://www.csn.es/mapa-del-potencial-de-radon-en-espana

Medir en casa para entender la enfermedad

La doctora Asunción Díaz ha explicado que el Complejo Asistencial de Zamora participa en un estudio pionero sobre la relación entre radón y cáncer de pulmón.

A los pacientes diagnosticados se les entrega un medidor que deben instalar durante tres meses en su vivienda.

Los datos obtenidos se analizan junto con un estudio molecular del tumor para comprender mejor cómo influye este gas en el desarrollo de la enfermedad y abrir nuevas vías tanto en prevención como en tratamiento.

La charla contará también con la doctora Mezquita, investigadora en proyectos nacionales e internacionales centrados en el origen del cáncer y el diagnóstico precoz.

El objetivo es acercar la investigación a la ciudadanía y ofrecer información rigurosa sobre un riesgo silencioso que puede estar más cerca de lo que pensamos.