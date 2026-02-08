El Ayuntamiento de Benavente pide "extrema precaución" a sus vecinos por la crecida de los ríos en los pueblos cercanos

La crecida del río Orbigo obligó a cortar la carretera de Manganeses de la Polvorosa el pasado 6 de febrero JL Leal Ical

El Ayuntamiento de Benavente ha emitido un comunicado este domingo, 8 de enero, ha pedido a sus vecinos que "extremen la precaución" ante la crecida de los ríos en los pueblos cercanos como consecuencia del temporal que atraviesa no solo la provincia y Castilla y León, sino toda España.

En su escrito, han solicitado desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana que estén especialmente vigilantes en las proximidades de los cauces ante posibles desbordamientos.

Además, han trasladado que agentes de la Policía Local y voluntarios de la Agrupación Local de Protección Civil están vigilando los cauces de los ríos Tera, Órbigo y Esla por posibles crecidas repentinas y desbordamientos.

Algo que, según han recordado, ya ha sucedido este pasado sábado cuando el cauce del río Órbigo y del Caño de los Molinos cubrieron de agua las parcelas aledañas.

Por otro lado, han señalado que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) está vigilando "minuto a minuto" el nivel de los cauces.

De esta manera, han explicado que "preocupan en estos momentos" el nivel del río Tera en Camarzana de Tera y Mózar de Valverde y el río Órbigo en Manganeses de la Polvorosa y Santa Cristina de la Polvorosa.

"Ahora mismo, la CHD ha activado el nivel amarillo para el río Tera y el naranja para el Órbigo. También se debe presentar atención al nivel del Esla, especialmente en puntos como Bretó, ante repentinas crecidas del nivel del agua", han añadido.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Benavente ha pedido extremar la precaución en estas zonas, se evite la circulación en áreas limítrofes a los cauces e informarse siempre previamente en los canales oficiales sobre la situación y estado de los ríos, además de atender las indicaciones de las autoridades.