Una ambulancia que transportaba pacientes de diálisis en Zamora queda atrapada en medio de la nieve

Imagen de uno de los agentes llevando al paciente en silla de ruedas tras quedar atrapada la ambulancia en la nieve en Zamora

La nieve ha dejado este sábado una imagen que, por fortuna, no ha tenido mayor trascendencia, más allá de un pequeño susto. Y es que una ambulancia que transportaba a tres pacientes de diálisis ha quedado atascada en medio de la nieve cuando llevaba a estos a sus casas tras recibir el tratamiento.

Ha ocurrido en Vime de Sanabria (Zamora). Uno de los pacientes utilizaba silla de ruedas, mientras que la ambulancia no podía continuar su camino por culpa de la nieve.

Finalmente, hasta el lugar se ha dirigido una patrulla del Seprona de la Guardia Civil que, junto al conductor de la ambulancia, han logrado sacar el vehículo sanitario de la nieve.

Además, los componentes del Seprona han acompañado al paciente en silla de ruedas hasta su domicilio, asegurándose de que llegase sano y salvo.