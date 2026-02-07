Una ambulancia que transportaba pacientes de diálisis en Zamora queda atrapada en medio de la nieve
Los afectados regresaban a sus casas tras recibir el tratamiento y ha tenido que acudir una patrulla del Seprona para sacar al vehículo sanitario.
Más sucesos: Herido un hombre de unos 73 años tras salirse de la vía y chocar contra una valla en la provincia de Zamora
La nieve ha dejado este sábado una imagen que, por fortuna, no ha tenido mayor trascendencia, más allá de un pequeño susto. Y es que una ambulancia que transportaba a tres pacientes de diálisis ha quedado atascada en medio de la nieve cuando llevaba a estos a sus casas tras recibir el tratamiento.
Ha ocurrido en Vime de Sanabria (Zamora). Uno de los pacientes utilizaba silla de ruedas, mientras que la ambulancia no podía continuar su camino por culpa de la nieve.
Finalmente, hasta el lugar se ha dirigido una patrulla del Seprona de la Guardia Civil que, junto al conductor de la ambulancia, han logrado sacar el vehículo sanitario de la nieve.
Además, los componentes del Seprona han acompañado al paciente en silla de ruedas hasta su domicilio, asegurándose de que llegase sano y salvo.