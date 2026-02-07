Adjudicadas las obras para convertir una vivienda municipal de San Pedro de la Nave-Almendra en un albergue

La Diputación de Zamora ha adjudicado ya las obras de rehabilitación de una vivienda que se convertirá en el albergue de San Pedro de la Nave-Almendra, dentro del marco de una actuación incluida en el proyecto europeo 'Camino_Vertical', a su vez perteneciente al programa Interreg VI-A España-Portugal 2021-2027.

El contrato se ha adjudicado a Renatura 24 S.L., por un importe que alcanza los 74.900 euros, IVA incluido, una vez se ha comprobado que es la oferta más ventajosa en el procedimiento de licitación.

Las obras cuentan con financiación europea del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que se encargará del 75% del coste total. Todo ello dentro de la estrategia de la Diputación para captar fondos europeos que impulsen proyectos de sostenibilidad, dinamización del medio rural y desarrollo local.

Las obras consisten en concreto en la rehabilitación de una vivienda municipal para que sea adecuada como albergue, un nuevo recurso que permitirá mejorar la oferta de alojamiento, favorecer el turismo sostenible y reforzar la puesta en valor del entorno rural y del patrimonio de esta zona de la provincia zamorana.

El proyecto está enmarcado en la estrategia de cooperación transfronteriza entre Portugal y España, con el fin de crear nuevas oportunidades económicas y sociales en los territorios que participan, especialmente en áreas rurales afectadas por la despoblación.

Con esta adjudicación, la Diputación de Zamora da un nuevo paso en su "compromiso", según han destacado en un comunicado, con el desarrollo equilibrado del territorio provincial y con la ejecución de inversiones que mejoran la calidad de vida en los municipios de menor población.