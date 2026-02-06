La trufa negra de Zamora se cotiza a precio de lujo: un restaurante consigue una cosecha por 1.200 euros el kilo
La Diputación de Zamora ha adjudicado, un año más, la cosecha de este codiciado producto producida en una parcela del Vivero Provincial.
La Diputación de Zamora ha adjudicado, un año más, la cosecha de trufa negra ecológica producida en una parcela del Vivero Provincial al restaurante Libertén de Zamora, por un precio final de 1.200 euros por kilogramo.
El establecimiento zamorano incorpora este producto de alta calidad a su oferta gastronómica de temporada, a través de tapas y platos elaborados con trufa negra.
La Institución Provincial dispone de una parcela de 1,4 hectáreas dedicada a la producción de trufa negra ecológica certificada, cuya cosecha se destina parcialmente a subasta anual, mientras que el resto se reserva para la obtención de planta micorrizada destinada a plantaciones experimentales en distintos puntos de la provincia.
La producción de trufa negra en la provincia de Zamora constituye un importante activo para la investigación, el desarrollo y la diversificación agrícola, contribuyendo a la puesta en valor de nuevos cultivos de alto valor añadido en el medio rural.