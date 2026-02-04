Zamora se convierte en capital europea de la miel con el meteórico crecimiento de Meliza, más internacional

Durante tres días de febrero, Zamora volverá a exhalar aroma a miel. No es una metáfora: es la consecuencia directa de una feria que ha sabido crecer sin perder identidad. Meliza 2026, la Feria Apícola Internacional, regresa del 20 al 22 de febrero al recinto ferial de Ifeza con una edición que da un salto cuantitativo y cualitativo y que refuerza su posición como una de las grandes citas del sector en Europa.

La séptima edición llega con más músculo. Serán 187 stands —dieciséis más que el pasado año— y 6.000 metros cuadrados de superficie expositiva, mil más que en 2025. Un crecimiento que no responde solo a la demanda, sino a la consolidación de un modelo ferial muy definido: especializado, profesional y abierto al público. Meliza no es una feria al uso; es un punto de encuentro donde conviven negocio, divulgación y cultura apícola.

Ese carácter se refleja en el perfil de los participantes. Un total de 160 stands estarán ocupados por productores de miel y empresas especializadas en maquinaria, alimentación y sanidad apícola, con las últimas innovaciones del sector. Los 27 restantes permitirán al público probar y comprar mieles de Zamora y de otros puntos de España, reforzando el vínculo entre el producto, el territorio y el consumidor final.

Cartel de Meliza 2026

La dimensión internacional es otro de los rasgos que definen esta edición. Una cuarta parte de los expositores proceden del extranjero, con representación de Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Pakistán, Polonia, Países Bajos y Portugal. Para facilitar los contactos comerciales, Meliza incorpora este año una oficina de interpretación con traducción en inglés, francés e italiano, una novedad que subraya su vocación exterior.

Más allá de los stands, Meliza se vive. El programa incluye catas, talleres, presentaciones comerciales, ‘showcookings’ para descubrir nuevas formas de cocinar con miel, actividades infantiles y emisiones de radio en directo. Entre las propuestas más llamativas destaca la colmena 360 grados: una instalación inmersiva de 40 metros cuadrados que permite al visitante adentrarse, a gran escala, en la vida interior de una colmena. Una experiencia divulgativa pensada para entender, desde dentro, el trabajo silencioso de las abejas.

El componente formativo se completa con seis ponencias magistrales en las que expertos abordarán los principales retos que preocupan al sector apícola, desde la sanidad y la innovación tecnológica hasta la sostenibilidad y la comercialización. A ello se suman una veintena de presentaciones comerciales, con avances como sistemas para localizar la vespa velutina o identificar a la abeja reina dentro de la colmena.

La feria fue presentada en el Salón de Plenos de la Diputación de Zamora, donde su presidente, Javier Faúndez, defendió el posicionamiento de Meliza como “la mejor feria de Europa” en términos de calidad y especialización, aunque reconoció que existen eventos de mayor tamaño, como Apimell en Italia. Un respaldo institucional que se traduce también en cifras: la Diputación aporta 100.000 euros de un presupuesto total de 156.000.

Ese apoyo se enmarca en una estrategia más amplia de respaldo al sector, con ayudas a la Marca de Calidad de la Miel de Zamora, programas de caracterización de las mieles de la provincia, formación para nuevos apicultores y medidas específicas contra la vespa velutina, una de las grandes amenazas para la apicultura.

Meliza cuenta además con el patrocinio de Caja Rural y de empresas del sector como Nuzoa, Veto-pharma, Calier, La Tienda del Apicultor y Apix Biosciences, y con la colaboración de la Junta de Castilla y León, la Cámara de Comercio de Zamora y Azehos. Una alianza público-privada que explica, en buena medida, su continuidad y crecimiento.

La feria abrirá sus puertas el viernes 20 de febrero de 16.30 a 20.30 horas, con inauguración oficial a las 17.00. El sábado podrá visitarse de 11.00 a 20.30 y el domingo, de 11.00 a 15.00. Habrá servicio de cafetería, ‘foodtrucks’ y autobuses gratuitos desde la Plaza de la Marina.

Durante ese fin de semana, Zamora no solo exhibirá miel. Exhibirá conocimiento, innovación y un sector que, entre colmenas y abejas, ha sabido organizarse para reclamar su espacio. Y Meliza vuelve a ser, un año más, el escaparate donde todo eso se ve, se prueba y se entiende.