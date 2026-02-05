El Carnaval vuelve a vivirse en las calles de Zamora, con sardinada popular como colofón: este es el programa completo

Zamora volverá a sacar el Carnaval a la calle en 2026. Ese es el hilo conductor de la programación presentada este miércoles por el concejal de Promoción Económica, David Gago, que ha insistido en la idea de un carnaval “para disfrutar en la calle”, con actividades repartidas por distintos puntos de la ciudad y un cierre que mira a la tradición: Entierro de la Sardina y Sardinada Popular el miércoles 18 de febrero.

La primera parada llegará antes incluso del fin de semana grande. El programa se pone en marcha este próximo fin de semana con el Concurso de Murgas en el Teatro Municipal. Gago ha concretado la participación de cuatro murgas y cuatro romanceros, que actuarán en doble sesión tanto el sábado como el domingo. Un arranque que, además de calentar motores, marca el tono de lo que vendrá después: humor, música y escenario, con el público ya metido en ambiente.

Disfraces, murgas y Plaza Mayor

La mirada, a partir de ahí, se desplaza al centro de la ciudad. Para el fin de semana de carnaval, el Ayuntamiento plantea una programación con la calle como protagonista. El viernes habrá fiesta de disfraces en la carpa de la Plaza Mayor y actuaciones de las murgas por la calle Santa Clara, uno de los ejes habituales del paseo y del bullicio en Zamora.

El sábado, el carnaval de calle compartirá cartel con una cita musical destacada en la Plaza Mayor: el tributo a Estopa Destrangis, previsto como uno de los atractivos de la jornada.

Un desfile a las 19.00 horas y final con disco móvil

El domingo el ritmo comienza desde la mañana. La programación incluye talleres para los más pequeños y nuevas actuaciones de las murgas, antes de uno de los momentos centrales del fin de semana: el desfile de Carnaval, que arrancará a las 19.00 horas desde la avenida Príncipe de Asturias y concluirá en la Plaza Mayor. Allí, según el programa, el cierre llegará con una disco móvil.

Segundo desfile y entrega de premios

La fiesta tendrá continuidad el martes 17, con un segundo desfile que repetirá el recorrido entre la avenida Príncipe de Asturias y la Plaza Mayor. Será allí donde se entreguen los premios del Carnaval 2026, poniendo el broche competitivo a varios días de disfraces y participación.

El Entierro de la Sardina y una Sardinada Popular para despedir

El último capítulo está reservado para el miércoles 18 de febrero. El Carnaval se despedirá con el Entierro de la Sardina, cuyo recorrido comenzará a las 19.00 horas desde la Plaza de la Marina y terminará en la Plaza Mayor. Y, ya en el final, una Sardinada Popular: una actividad que, según ha recordado David Gago, “ya se recuperó el año pasado”.

Con el Teatro Municipal, Santa Clara, la Plaza Mayor, Príncipe de Asturias o la Plaza de la Marina como escenarios, la programación dibuja un carnaval repartido por la ciudad, con el acento puesto en el ambiente de calle y en una despedida que vuelve a combinar rito, recorrido y plaza.