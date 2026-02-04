Zamora desvela el cartel oficial de su Semana Santa 2026, de Carlos Adeva: "Una obra de arte que es una joya"

Presentación del cartel oficial de la Semana Santa, obra de Carlos Adeva y editado por la Junta Pro Semana Santa de Zamora, con la colaboración de Caja Rural de Zamora JL Leal / ICAL

La Junta Pro Semana Santa de Zamora presentó hoy el cartel oficial para la Pasión zamorana de 2026, realizado por el artista toresano Carlos Adeva y editado por la Junta de cofradías, con la colaboración de la Fundación Caja Rural de Zamora.

“El pistoletazo de salida para nuestra Semana Santa de 2026 ha comenzado con esta obra de arte que ha hecho uno de los artistas insignes que tenemos en nuestra ciudad. Los protagonistas no somos ni la Junta Pro Semana Santa ni, mucho menos, yo, sino Carlos, con una obra de arte que es una joya para nuestra Semana Santa y otro patrimonio más que se suma a todo el que ya tenemos”, destacó el presidente de la Junta Pro Semana Santa de Zamora, Israel López.

Israel López hizo estas declaraciones en la sede central de Caja Rural de Zamora, durante la presentación del cartel oficial de la Pasión zamorana.

“Para mí, es un reto muy, muy difícil porque venía el año pasado de hacer otros tres carteles para la Semana Santa y este, que era el principal, elegir entre 56 obras escultóricas. El proceso creativo ha sido muy reflexionado y buscado porque he tirado de hemeroteca, de carteles que se han hecho en Zamora en todos estos años y, también, a nivel nacional para ver qué línea tienen los demás carteles”, señaló el autor.

“También me definió bastante cuando el cartel fotográfico salió a la luz. Al ver que era un cartel fotográfico muy lleno, cargado por todos los lados, decidí hacer algo como contrapunto; hacerlo sobrio, para que se compaginen los dos, que dijeran cosas diferentes pero con un mismo fin”, añadió.

La presentación contó también con la presencia de Narciso Prieto, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural y coordinador de la Fundación Caja Rural de Zamora; Ángel Blanco, subdelegado del Gobierno en Zamora;. Fernando Prada, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora; Víctor López, vicepresidente primero de la Diputación de Zamora; Pablo Novo, concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora; Josué Crespo, vicepresidente de la Junta Pro Semana Santa; Teo Hernando, secretario; Jesús Ferrero, tesorero, y Juan José Carbajo, asistente eclesiástico.

Resucitado

“Opto por la imagen del Resucitado porque creo que la Semana Santa no existe si no hay Resurrección. Después de toda la Semana Santa, si no hay vida después de la muerte, me parece que quedaba un poquito descompensado”, explicó Carlos Adeva.

“Un resucitado, con un punto de vista un poquito más humano y más divino también. He quitado protagonismo a la imagen de Ramón Álvarez y he querido dar un toque más humano, que es un hombre que te mira a la cara. Puede haber un diálogo. Es una persona que te está mirando y, además, he buscado un ángulo un poquito elevado”, describió.

En este contexto, Carlos Adeva apuntó que pretendía “quitar un poquito de imagen de cartel turístico” y apostilló: “Creo que no era el momento, sino que es un cartel para los fieles y para el espectador que pase por la calle, así como un guiño a ‘Esperanza’, la exposición de Las Edades del hombre, porque también habla de la Resurrección”.