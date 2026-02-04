El Ayuntamiento blinda la alfarería zamorana en la Feria de Cerámica de San Pedro: se abre el plazo de inscripción

La cerámica y la alfarería volverán a llenar de oficio y tradición las calles de Zamora durante las Ferias y Fiestas de San Pedro. La concejalía de Fiestas Populares del Ayuntamiento de Zamora abre mañana, 5 de febrero, el plazo de inscripción para la LIV Feria de la Cerámica y Alfarería Popular, una de las citas más reconocibles del programa festivo.

Los artesanos interesados en participar tendrán de plazo hasta el 28 de febrero para presentar su solicitud, que deberá registrarse por vía electrónica o a través de cualquiera de los procedimientos previstos en la normativa administrativa. La organización prevé instalar un total de 65 puestos: 35 de cerámica, 28 de alfarería y 2 de cerámica antigua.

Como en ediciones anteriores, la feria quiere seguir siendo un escaparate del trabajo artesanal auténtico. Por ello, las solicitudes deberán ir acompañadas de al menos dos fotografías de las piezas que se expondrán, además de una breve descripción del tipo de cerámica o alfarería que se presentará. En el caso de los ceramistas, se exige que sean autores y ejecutores de las piezas, no simples vendedores.

La convocatoria protege especialmente la tradición local. Los alfareros de la provincia de Zamora serán admitidos automáticamente, siempre que cumplan las bases, mientras que el resto de participantes será seleccionado por la Comisión de Alfarería. Todos los artesanos zamoranos que lo soliciten y reúnan los requisitos tendrán también garantizada su participación.

La asignación de los puestos seguirá el orden riguroso de asistencia de los dos años anteriores. En el caso de la alfarería, las piezas deberán exponerse directamente sobre el pavimento y, al menos, el 30 % tendrá que corresponder a modelos tradicionales vinculados a la localidad o comarca de origen.

Con esta nueva edición, la Feria de la Cerámica y Alfarería vuelve a reivindicar el valor del trabajo hecho a mano, la continuidad de los oficios y su papel como seña de identidad dentro de unas fiestas que miran al futuro sin renunciar a sus raíces.