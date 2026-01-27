La Sierra de la Culebra recupera las poblaciones de ciervos, corzos y jabalíes

La Reserva Regional de Caza Sierra de la Culebra mantiene una situación de estabilidad y recuperación de sus principales especies cinegéticas tras los grandes incendios de años anteriores. Así se ha constatado en la reunión anual de la Junta Consultiva, celebrada en Zamora, en la que se han aprobado la memoria de la última campaña y el plan técnico para la temporada 2026/2027.

Los informes técnicos confirman que el ciervo presenta poblaciones estables con ligeros incrementos y una mejora progresiva de los trofeos, mientras que el corzo mantiene sus niveles pese a la incidencia de la mosca y el jabalí muestra también una situación estable. La Reserva, con 67.340 hectáreas, conserva así su papel como referente cinegético bajo criterios de gestión sostenible.

La temporada 2025/2026 se cerró con una recaudación de 235.373 euros, con el ciervo como principal motor económico, al concentrar el 75 % de los ingresos, seguido del jabalí y el corzo.

La Junta Consultiva ha aprobado una inversión de 50.000 euros del Fondo de Gestión para 2026, destinada a la mejora del hábitat, la alimentación suplementaria y el mantenimiento de infraestructuras. En el ámbito del uso público, se prevé un nuevo mirador de fauna en Villardeciervos y la restauración de la piscina fluvial de Riomanzanas.

La gestión de los daños causados por la fauna sigue siendo prioritaria. En el último año se tramitaron indemnizaciones agrícolas por más de 37.000 euros y pagos por daños ganaderos superiores a 79.000 euros, destacando el papel de las esperas de jabalí en la reducción de daños y accidentes.

De cara a la próxima temporada, el plan mantiene cupos de caza mayor y los aguardos por daños, reforzando el compromiso de la Junta de Castilla y León y de los propietarios con la sostenibilidad, la economía local y la conservación de la biodiversidad en la Sierra de la Culebra.