Una gran ruta por los comercios históricos de Zamora: dos horas para disfrutar de una actividad gratuita

El Ayuntamiento de Zamora ha presentado, en la mañana de este viernes, 23 de enero, una ruta por el comercio histórico de la ciudad. El objetivo pasa por conocer, a través de la arquitectura y la historia urbana, los establecimientos que han sido referentes de su comercio local.

Bea Barrio, arquitecta y divulgadora, va a ser la coordinadora de la ruta, y ha acompañado en la presentación de la iniciativa a David Gago, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora.

“El objetivo es poner en valor la zona comercial de Zamora que, a lo largo de los años, ha ido evolucionando”, ha señalado Gago.

Las inscripciones en la actividad son gratuitas y obligatorias a través de lineazamoraapuntame.com. La duración de la visita es de aproximadamente dos horas, iniciándose a las 11 horas del próximo sábado 31 de enero, en las inmediaciones de la Iglesia de Santa María la Nueva.

El itinerario recorrerá los principales ejes históricos vinculados al comercio zamorano, como la calle Carniceros, Mercado de Abastos, la calle Balborraz, la plaza del Fresco, calle Quebrantahuesos o la plaza Sagasta, para acabar en el Mercado temporal con una cata de productos locales. La visita tiene un aforo de 25 personas. Además de la ruta prevista para este mes, se contemplan inicialmente otras dos en febrero y marzo.

Gago ha añadido que esta actividad se suma a los mercados de artesanía de Valborraz y al mercado ecológico “lo que constituye una oferta comercial amplia que ayuda a contribuir a que la ciudad en estas fechas mantenga su actividad y dinamismo económico”.

Bea Barrio ha resaltado el trabajo de investigación que se ha realizado durante meses en el cual “me di cuenta de que el comercio y las decisiones de esas personas que compraban y vendían ha afectado al urbanismo de la ciudad y es un urbanismo que seguimos viviendo a día de hoy”.

La divulgadora ha añadido que durante el recorrido “se darán datos sobre la toponimia, los escudos, algunas placas de inauguración que dan pistas sobre la arquitectura y el urbanismo de la ciudad que merecen ser contadas. Yo personalmente, para mí ha sido un descubrimiento porque parece que lo sabemos todo de Zamora, pero cada día hay nuevos descubrimientos”.