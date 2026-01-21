Muere la mujer atropellada en la avenida Galicia de Zamora: no pudo recuperarse del fuerte golpe contra el suelo

Una de las mujeres atropelladas el pasado lunes, 19 de enero, en la avenida Galicia de Zamora ha fallecido, tras dos días en la UCI del Hospital Virgen de la Concha de la capital.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL de Castilla y León, la mujer no ha podido salir del coma, que le había provocado el atropello y posterior golpe contra el suelo, a la altura del número 143 de la citada avenida.

Por otro lado, la otra mujer, que acompañaba a la víctima mortal y que también fue atropellada, ha sido dada de alta tras lo sucedido.