La Diputación de Zamora recibe gratis una parcela de 5.658 metros para construir el parque de bomberos de Sanabria

La Diputación de Zamora dispone ya de los terrenos necesarios para construir el nuevo Parque de Bomberos de Sanabria tras hacerse efectiva la cesión gratuita de una parcela de 5.658 metros cuadrados por parte del Ayuntamiento de Requejo de Sanabria, un suelo en el que se ubicará también el Parque de Maquinaria provincial de la comarca.

La cesión de la propiedad se ha formalizado con carácter gratuito y con una condición expresa: las instalaciones deberán construirse en un plazo máximo de cinco años.

En caso de que no se cumpla este requisito, los terrenos revertirán de forma automática al Ayuntamiento de Requejo de Sanabria, según lo establecido en el acuerdo.

La parcela cedida a la Diputación está calificada como finca rústica y se localiza en el paraje conocido como 'Cabecichas', dentro del término municipal de Requejo.

El emplazamiento ha sido elegido para acoger una infraestructura de interés público y de carácter supramunicipal destinada a mejorar la atención a emergencias en la comarca.

En estos momentos, los servicios técnicos de la Diputación de Zamora están redactando el proyecto que definirá tanto el Parque de Bomberos como el Parque de Maquinaria.

Se trata de una actuación considerada estratégica para reforzar la capacidad operativa de los servicios provinciales en el noroeste de la provincia.

La institución provincial ha consignado 1.100.000 euros en el presupuesto del año 2026 para la construcción del nuevo parque.

Esta inversión permitirá dotar a Sanabria de unas instalaciones modernas, funcionales y adaptadas a las necesidades específicas del servicio de emergencias en un territorio con amplias zonas rurales y orografía compleja.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, ha agradecido las facilidades y la diligencia del alcalde de Requejo de Sanabria, Santiago Cerviño Silván, para hacer posible la cesión del suelo.

Faúndez ha destacado que el futuro parque contará con dotaciones de vehículos modernas y adaptadas a las características del territorio.

Entre los medios previstos se incluyen autobombas rurales pesadas, vehículos ligeros de intervención rápida y recursos específicos para incendios forestales, rescates y emergencias en zonas de difícil acceso.

El presidente ha subrayado que "el objetivo es que los bomberos dispongan de los mejores medios materiales posibles para intervenir con rapidez y eficacia, garantizando la seguridad de los profesionales y una respuesta adecuada a los vecinos de Sanabria y su entorno".

El Parque de Bomberos de Sanabria será el sexto parque de bomberos profesionales del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora. Se sumará a los parques ya operativos en Rionegro del Puente, Bermillo de Sayago, San Vitero y la capital zamorana.

Además, se incorporará al futuro Parque Comarcal de Toro, cuya construcción está próxima a adjudicarse tras ejecutarse la primera fase del proyecto con el derribo de las antiguas edificaciones del matadero municipal. Esta red permitirá ampliar la cobertura territorial y mejorar los tiempos de respuesta.

Con esta actuación, la Diputación de Zamora asegura que "continúa avanzando en su compromiso de reforzar" la red provincial de parques de bomberos, con el objetivo de "mejorar la cobertura territorial" y "reducir los tiempos de respuesta ante emergencias en el medio rural".