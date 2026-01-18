Esperanza, cocinera: "A las albóndigas les echo jamón y les da un toque especial"

Montaje con Espe Saavedra y un plato de albóndigas con puré de patatas

Esperanza Saavedra es una de las cocineras más seguidas en redes sociales de Zamora. Su blog, 'Espe Saavedra en la cocina', cumplirá nada menos que 17 años el próximo mes de febrero.

Su generosidad al compartir sus deliciosas recetas a través de Internet, le ha servido para acumular más de 3.138 seguidores en Facebook y miles de visitas en su amplio catálogo de elaboraciones.

De forma sencilla y amable, Espe explica las creaciones que ella misma elabora para su familia y seres queridos cada día. De hecho, este blog nació, según recoge ella misma en su presentación, con la intención de recopilar en un solo lugar las recetas que durante años fue anotando "en un pequeño cuadernillo".

Su intención desde 2009 es poder compartir sus recetas con todas aquellas personas que, "al igual que a mí, les encanta cocinar y sobre todo comer".

Entre publicaciones más populares destaca una receta de uno de los clásicos de la gastronomía española: las albóndigas. Espe propone una elaboración en salsa de verduras, que ella misma asegura que en su hogar es "siempre bien recibida".

La cocinera zamorana señala que estas albóndigas tienen "un toque especial" gracias al jamón incorporado a la carne y que la salsa de verduras "le va genial" al conjunto.

La receta parte de una base de 500 gramos de carne picada, un huevo, ajo en polvo, perejil, una rebanada de pan de molde remojada en medio vaso de leche y taquitos de jamón.

Tras mezclar los ingredientes y dejarlos reposar, se elaboran las albóndigas mientras se prepara una salsa con cebolla, ajo, pimiento verde, zanahoria, champiñones, tomate, vino blanco y caldo.

Esperanza detalla el proceso paso a paso y explica que, para la salsa, comienza pochando la cebolla y el ajo picados en una sartén honda con un poco de aceite de oliva.

A continuación añade el pimiento verde y la zanahoria troceados junto con los champiñones laminados y cocina el conjunto durante unos cinco minutos, removiendo para que las verduras se ablanden sin dorarse en exceso.

Después incorpora el tomate maduro rallado, añade sal y mantiene la cocción otros cinco minutos para que el tomate pierda acidez y se integre con el resto de ingredientes.

El siguiente paso es verter el vino blanco, dejar que evapore el alcohol y añadir un vasito de caldo, prolongando la cocción entre ocho y diez minutos. Finalmente pasa la salsa por la batidora y la vuelve a colocar en la cazuela, ya lista para añadir las albóndigas.

Las albóndigas, en esta ocasión, las había cocinado en freidora de aire durante 14 minutos a 180 grados, dándoles la vuelta a mitad de tiempo.

El plato se sirve acompañado de puré de patata casero, una alternativa que la autora prefiere frente al puré industrial. "La textura en casa nos encanta, no queda apelmazado como el puré de copos", señala en la entrada, en la que también explica cómo lo prepara con thermomix ante la falta de pasapurés.

Las albóndigas con puré de patatas de Espe Saavedra Espe Saavedra

El puré lo elabora con 400 gramos de patatas, 200 mililitros de agua, sal, nuez moscada, pimienta negra y 25 gramos de mantequilla sin sal.

Tras cocer las patatas a temperatura varoma durante 20 minutos, se incorporan los condimentos y la mantequilla, triturando después hasta obtener la textura deseada.

La cocinera zamorana añade observaciones personales al proceso, como que el puré le quedó "un pelín espeso" y que solucionó el resultado añadiendo una cucharada de leche.

También aclara que, si se opta por usar leche en lugar de agua, la cocción debe realizarse a 90 grados durante 30 minutos, en lugar de los 20 minutos a temperatura varoma que indica cuando se utiliza agua.