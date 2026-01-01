Un año negro para la peregrinación por Zamora: tres razones y un canto para la esperanza

El año 2025 ha supuesto un duro revés para la peregrinación por la provincia de Zamora.

A diferencia de lo que suele ocurrir en la antesala de un Año Santo compostelano, cuando las cifras de peregrinos tienden a crecer de forma progresiva, este ejercicio ha registrado un acusado descenso del 12,25 % respecto al año anterior, situándose en niveles similares a los de hace una década.

Tras varios años de crecimiento lento pero sostenido, la explicación a esta situación anómala hay que buscarla en una concatenación de circunstancias externas que han afectado de manera directa a los caminos.

Durante los primeros meses del año, las intensas lluvias registradas en Andalucía y Extremadura provocaron el anegamiento de numerosos tramos, obligando a muchos peregrinos a abandonar o aplazar su recorrido.

Antes del verano, el escenario fue el opuesto: las altas temperaturas y las olas de calor dificultaron de forma significativa las largas etapas diarias, restringiendo de nuevo la afluencia. Ya en agosto, los incendios forestales que afectaron a la provincia de Zamora y a varios de sus caminos forzaron a numerosos peregrinos a interrumpir su marcha.

Desde la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago explican que “no se trata de una pérdida de interés por la peregrinación, sino de una suma de factores excepcionales que han condicionado gravemente el paso de los caminantes por nuestros caminos”.

En este sentido, recuerdan que «la tendencia de fondo sigue siendo positiva y el trabajo realizado durante los últimos años no se ha perdido».

AZACS Repintando Caminos

Pese al descenso global, el perfil del peregrino que recorre Zamora se mantiene estable y presenta rasgos propios frente a otras rutas jacobeas.

Se trata de caminos exigentes, lo que se refleja en una mayor presencia masculina (72,19 %) frente a la femenina (27,81 %). La inmensa mayoría realiza el recorrido a pie (88,83 %), mientras que el uso de la bicicleta apenas alcanza el 10,11 %.

También la edad marca una diferencia significativa: casi la mitad de los peregrinos (49,60 %) supera los 60 años. “Nuestros caminos atraen a un peregrino veterano, experimentado, que busca tranquilidad y autenticidad, y que sabe que Zamora ofrece recorridos duros pero muy gratificantes”, señalan desde la asociación.

Procedencia

En cuanto a la procedencia, continúa creciendo el peso del peregrino extranjero, que ya supone el 64,27 % del total. Italia y Alemania encabezan el ranking, aunque también se constata la llegada de caminantes procedentes de países poco habituales en la tradición jacobea, como Nepal, India, Nigeria, Turquía o Ucrania.

Por el contrario, la participación de peregrinos españoles sigue descendiendo y se sitúa en el 35,07 %.

Zamora y Granja de Moreruela continúan siendo puntos destacados de inicio de la peregrinación, aunque Sevilla se mantiene como la principal elección. Según destacan los responsables, “este dato confirma que los caminos que atraviesan Zamora son rutas de largo recorrido, elegidas por quienes buscan una experiencia completa y menos masificada”.

A pesar de este panorama desfavorable, el sector se muestra esperanzado. Las recientes jornadas celebradas en Zamora bajo el título Zamora, encrucijada de caminos han servido para sentar las bases de un nuevo impulso.

Futuro albergue de Puebla de Sanabria

El comisario de los Caminos de Santiago en Castilla y León defendió durante el encuentro que «esta comunidad cuenta con más kilómetros y más diversidad de caminos que ninguna otra, y ese es un valor diferencial que debemos saber comunicar».

Entre las medidas previstas destacan el plan estratégico autonómico, la mejora de la señalización y la declaración de la Vía de la Plata como Bien de Interés Cultural en toda su extensión.

En materia de acogida, la apertura de nuevos albergues en Almendra del Pan y Puebla de Sanabria permitirá eliminar puntos negros históricos.

“Sin lugares donde descansar, el peregrino se va; con una buena red de acogida, el camino vuelve a la vida”, subrayan desde la organización.

Con la vista puesta en el Año Santo de 2027, la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago confía en que Zamora recupere el protagonismo que le corresponde dentro del mapa jacobeo, especialmente entre quienes buscan rutas alternativas al masificado Camino Francés.