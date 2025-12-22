De Arizona Baby a La Milagrosa: cuatro noches de música en vivo para cerrar el año en La Cueva del Jazz de Zamora

La Cueva del Jazz En Vivo de Zamora afronta la recta final del año con cuatro noches de música en directo para finalizar este 2025. El viernes 26 de diciembre a las 20:30 horas, doble concierto con La Milagrosa y Miniño, dos prometedoras bandas emergentes, y el sábado 27 de diciembre a las 21:00 horas, concierto benéfico de Los Toninos a favor de la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo.

El domingo 28 de diciembre a las 20:30 horas llegará el turno del concierto de Arizona Baby, que se encuentran en su mejor momento y el martes 30 de diciembre a las 21:00 horas, concierto de Ñaco Goñi Blues Band, con el que La Cueva del Jazz en Vivo celebra su 42 aniversario.

El 30 de diciembre es una fecha señalada para La Cueva del Jazz en Vivo ya que celebra su aniversario y ha optado por celebrarlo con un concierto del gran armonicista y amigo Ñaco Goñi. Toda la información de estos conciertos y del resto que se encuentran programados para las próximas semanas se puede encontrar en la página web www.lacuevadeljazz.com