Aparece un nuevo socavón en Zamora: el segundo en menos de un año

Un nuevo socavón ha aparecido en el número 3 de la calle San Pablo de Zamora capital, durante la mañana de este sábado, 20 de diciembre. Según han confirmado fuentes municipales a EL ESPAÑOL de Castilla y León, el incidente no ha provocado daños personales ni materiales, más allá del agujero en la acera.

El concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo, explica a este medio que el socavón se ha producido a "consecuencia del corrimiento de tierras de las anteriores averías de agua que se han ocasionado en la zona".

Hasta el lugar se ha desplazado una dotación de la Policía Municipal de Zamora, para acotar el espacio y evitar accidentes. Además, los técnicos de Aquona han acudido para inspeccionar la zona, determinar lo sucedido con exactitud y arreglar la avería lo antes posible.

Socavón en la calle San Pablo Cedida

Cabe recordar que el pasado 25 de junio, en la avenida Cardenal Cisneros ocurría un hecho similar a la altura del parque León Felipe, donde apenas unos días antes se había finalizado el nuevo asfaltado por las obras de humanización de dicha calzada.

Pero no acaba aquí la cosa, ya que en esa misma avenida, apenas unos metros más arriba, en 2018, un agujero similar 'se tragó' un vehículo en ese mismo carril.