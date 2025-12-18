Zamora contará con 22 actividades de magia por Navidad: este es el programa completo

La Navidad de Zamora también incluye magia. Seis espectáculos los días 22, 23 y 26 de diciembre en La Alhóndiga, además de talleres para los más pequeños los días 29 y 30 de diciembre, a las 11:00 y 12:40 horas, completarán el programa repleto de actividades para estas fechas.

Este jueves se han presentado las XXXII Jornadas Internacionales de Magia, que también incluyen actividades en la Biblioteca Pública y en el Mercado.

La concejala de Juventud e Infancia, Sara de la Higuera, ha destacado que esta es una propuesta que "fomenta la ilusión, el entretenimiento y la participación familiar".

Por eso, no ha dudado en calificar de "éxito" en estas jornadas, que cuentan con la colaboración de la Diputación de Zamora que permitirá que también haya espectáculos de magia en Villalpando y Bermillo de Sayago.

Las actividades empezarán el lunes 22 de diciembre con un sorteo de libros y material de Magia en la Biblioteca, prolongándose hasta el domingo 4 de enero de 2026, día que se cerrará el programa de 'Magia en Navidad', con un espectáculo en el Museo Etnográfico.

Según el organizador de las jornadas, Paulino Gil, en total habrá 22 actividades que se extenderán a lo largo de las dos semanas que dura la Navidad.

Todas ellas gratuitas, con la excepción de las que tendrán lugar los días 3 y 4 de enero, en el salón de actos del Museo Etnográfico, pero que su recaudación será en beneficio de la Asociación de Autismo de Zamora y de Azayca, respectivamente.

Asimismo, dicha magia solidaria contará con una actuación en el centro de Aprosub de Morales del Vino el próximo 3 de enero de 2026. Los talleres de La Alhóndiga están destinados a niños y niñas de entre 6 y 12 años, mientras que las de 'Magia en la Ciudad' y 'Magia entre libros' contarán con entrada gratuita hasta completar el aforo.