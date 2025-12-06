Dos incendios en 38 minutos dejan varios intoxicados en la provincia de Zamora

Intervención de los bomberos y la Guardia Civil en los incendios de la provincia de Zamora Fotografía: Diputación de Zamora

Intensa jornada de intervenciones para los Bomberos del Parque Tierras de Aliste del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora

La tarde-noche de ayer se saldó con una intensa actividad para los efectivos del Parque Tierras de Aliste, que tuvieron que atender dos emergencias prácticamente de manera simultánea en la comarca, ambas alertadas a través del Centro de Emergencias de Castilla y León 1-1-2.

Intoxicación por monóxido en Nuez de Aliste

A las 21:46 horas, el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León comunicó un aviso por posible intoxicación de monóxido de carbono en una panadería de Nuez de Aliste.

Hasta el lugar se desplazó una dotación de bomberos, que confirmó la presencia de monóxido y procedió a ventilar y asegurar la zona.

Tres personas resultaron intoxicadas y fueron atendidas inicialmente por los servicios sanitarios. Posteriormente, fueron trasladadas al Hospital Virgen de la Concha de Zamora para una valoración más exhaustiva.

En la actuación participaron también profesionales sanitarios de Sacyl y agentes de la Guardia Civil.

Incendio de vivienda en Tolilla

Mientras los bomberos trabajaban en la intervención de Nuez de Aliste, a las 22:24 horas, el Centro de Emergencias 1-1-2 trasladó un nuevo aviso por un incendio en una vivienda de Tolilla.

La dotación acudió al lugar tan pronto como fue posible y, al llegar, comprobó que los vecinos habían logrado controlar las llamas, procediendo los bomberos a realizar la extinción completa, refrigeración y aseguramiento de la vivienda.

En esta actuación también colaboró la Guardia Civil.

El Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora destaca la rápida coordinación entre todos los medios intervinientes y la colaboración ciudadana, que contribuyó a minimizar daños en el incendio de Tolilla.