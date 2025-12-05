Este es el gran proyecto para Zamora Norte: una empresa de 700 millones que generará 1.500 empleos directos

La compañía especializada en proyectos de descarbonización y transición energética Reolum ha anunciado ayer en Monfarracino su tercer proyecto en Castilla y León, tras La Robla y Villadangos Green.

El acto institucional contó con la presencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. La empresa, fundada por Fernando Muñoz y Yann Dumont, ha confirmado que su nueva planta en Zamora supondrá una inversión de 700 millones de euros.

La construcción comenzará en 2027 sobre una superficie de 26,8 hectáreas destinada a producir e-metanol verde, un combustible sintético renovable considerado clave para reducir las emisiones del transporte pesado, especialmente el marítimo y el aéreo.

Reolum ha subrayado en un comunicado que esta instalación refuerza su estrategia de crecimiento y su compromiso con la Comunidad.

El proyecto prevé una planta completamente integrada. Incluirá una unidad de biomasa que absorberá 120.000 toneladas anuales de biomasa herbácea no utilizable por los ganaderos, un volumen valorado en 10 millones de euros al año, una unidad de captura de CO₂ biogénico capaz de transformar 200.000 toneladas anuales y una planta de síntesis que producirá 140.000 toneladas al año de e-metanol verde gracias al uso de hidrógeno renovable.

La instalación se ubicará en el polígono industrial 'Zamora Norte' de Monfarracinos. Reolum estima que generará alrededor de 1.500 empleos en los picos de construcción y más de 200 puestos directos una vez iniciada la operación. La compañía destaca su capacidad para atraer industria limpia y empleo estable a la provincia.

Durante el acto, Mañueco ha asegurado que "el Ejecutivo autonómico apoya a todas las empresas que quieran crecer, invertir o instalarse en Castilla y León" y ha recordado que los proyectos previstos "necesitan que la nueva planificación energética del Gobierno de España garantice ese suministro, imprescindible para impulsar el desarrollo industrial y el empleo en la Comunidad".

Por su parte, el socio fundador y CEO de Reolum, Yann Dumont, señaló que "nuestra apuesta por la descarbonización y, concretamente, por Castilla y León sigue siendo firme" y ha asegurado que el desarrollo de este tercer proyecto "es una muestra de ello".

El director ha asegurado que, con sus tres plantas en la región, la empresa generará 500 empleos fijos directos y 420.000 toneladas anuales de e-metanol verde, lo que permitiría situar a Castilla y León como "principal productor en España y Europa".

Además, Dumont ha explicado que el e-metanol verde forma parte de una estrategia industrial más amplia que integra producción, logística y comercialización. Lo definió como la "gasolina del futuro" y un "producto industrial básico" que marcará un nuevo paso en la transición energética.