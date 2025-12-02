Bélgica adjudica por primera vez un contrato de defensa a una empresa española y es de Castilla y León

Militares belgas de maniobras en Namur Ministerio de Defensa de Bélgica

El Ministerio de Defensa de Bélgica ha encargado a Cotesa, la compañía tecnológica zamorana de Grupo Tecopy, la producción de cartografía militar y la validación de datos geoespaciales en zonas consideradas estratégicas.

Es la primera vez que el Gobierno belga confía una operación de defensa de este tipo a una empresa española, según confirmó la firma con sede en Valladolid.

El contrato, dotado con 1,4 millones de euros y en vigor hasta 2027, se ejecutará dentro del programa multinacional MGCP, que coordina la producción geoespacial entre países aliados.

El encargo incluye la elaboración de cartografía de alta resolución bajo criterios establecidos por la OTAN y aplicados a territorios definidos como prioritarios para la seguridad nacional belga.

Los trabajos comprenden cuatro líneas principales. La primera es la generación de cartografía vectorial multiescalar sobre grandes extensiones, esencial para el conocimiento del terreno en operaciones conjuntas. La segunda es la representación topográfica a escala 1:50.000, preparada para integrarse en sistemas interoperables.

La tercera recoge información vectorial urbana en alta resolución, a escala 1:5.000, concebida para escenarios complejos y espacios urbanos. La cuarta produce un mapa gráfico final de representación urbana, también a escala 1:5.000 y basado en el modelo de contenido de datos requerido.

Estos productos se consideran herramientas clave para alcanzar superioridad en la información. Permiten mejorar la planificación táctica, apoyar decisiones estratégicas y asegurar la interoperabilidad entre fuerzas aliadas en misiones internacionales.

La empresa subraya que estas capacidades resultan determinantes en entornos donde el análisis del terreno condiciona el éxito operativo.

Cotesa desarrolla este trabajo con un certificado de calidad específico para el sector de defensa. Ese estándar garantiza precisión, coherencia temática, trazabilidad y compatibilidad entre productos.

La compañía zamorana explica que las exigencias responden a metodologías internacionales que regulan la fabricación de cartografía militar para la OTAN.

Al tratarse de un programa multinacional, la labor requiere armonizar resultados procedentes de distintos operadores. Todos deben ajustarse a un modelo de datos común que asegure productos homogéneos, revisados y conformes con los requisitos técnicos fijados por los organismos internacionales encargados de supervisar la producción cartográfica.