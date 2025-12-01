San Torcuato "se pone bonita" con una gran alfombra roja y árboles luminosos para esta Navidad

La Navidad llega este año con un toque especial en la calle San Torcuato. Y es que la popular vía comercial lleva días engalanada con una alfombra roja y árboles luminosos en las puertas de los comercios.

La iniciativa surge de la colaboración entre el Ayuntamiento, Azeco y los trece comerciantes de la zona, con el objetivo de realzar este tramo comprendido entre las calles del Riego y Benavente.

El concejal de Promoción Económica, David Gago, y el presidente de Azeco, Ruperto Prieto, han explicado que se trata de un proyecto pensado para "poner bonita la ciudad de Zamora" y ofrecer una experiencia atractiva a quienes buscan "productos de calidad en cada uno de los comercios zamoranos".

Junto con la ornamentación de San Torcuato, el Ayuntamiento reforzará la iluminación en otras zonas de la ciudad. Se instalarán "cadenetas" de luces en la avenida Víctor Gallego, desde Tres Cruces hasta la calle Libertad, así como en la calle Magistral Romero y la calle San Pablo. Además, la plaza Arias Gonzalo luce ya un paraguas de luces que completará el ambiente navideño.

El concejal ha destacado la implicación de los comerciantes, quienes no solo han participado en las reuniones y aportado ideas, sino que también han realizado una contribución económica para que la iniciativa se hiciera posible. "Su colaboración ha sido fundamental", ha señalado Gago.

Por su parte, Ruperto Prieto ha mostrado estar "encantado" con la actividad, subrayando la importancia de que "se sumen iniciativas y espacios para que la gente salga a la calle". Prieto ha avanzado que si la experiencia en San Torcuato funciona, podría extenderse a otras calles de Zamora, multiplicando el ambiente festivo por la ciudad.