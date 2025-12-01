El Colegio Universitario de Zamora se moderniza: nuevas aulas, Paraninfo renovado y eficiencia energética

El Colegio Universitario de Zamora ha iniciado una nueva etapa tras la finalización de una importante fase de rehabilitación y modernización, gracias a una inversión de casi 480.000 euros aportada íntegramente por la Consejería de la Presidencia a través del Fondo de Cooperación Económica Local General. La intervención ha permitido remodelar las instalaciones, acondicionar el edificio y mejorar su eficiencia energética.

Durante la visita al centro, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado la colaboración "constante" del Gobierno autonómico con las diputaciones provinciales, fundamental para garantizar servicios de calidad y una atención cercana a los vecinos del medio rural.

"Nuestro compromiso es mantener y reforzar su labor, asegurando que los fondos y las inversiones lleguen a los municipios y mejoren la vida de quienes eligen desarrollar su proyecto vital en el medio rural", ha asegurado.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago visita el Colegio Universitario de Zamora

González Gago también ha recordado que, a lo largo de la legislatura 2022-2026, la Junta ha destinado más de 120 millones de euros a las diputaciones, con un incremento del 6 % desde 2022.

"Solo con unas diputaciones provinciales fuertes y bien financiadas podemos garantizar una Castilla y León cohesionada, sostenible y con servicios de calidad para todos los ciudadanos, vivan donde vivan", ha señalado.

En 2025, la cooperación económica local con las nueve diputaciones supera los 30,5 millones de euros, destinados a gasto corriente, inversiones propias, asistencia técnica a municipios, políticas sociales y actualización de encuestas de infraestructuras.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Fáundez, también presente en la visita, ha subrayado la importancia de poner en valor los edificios del patrimonio provincial, como este colegio universitario, que desde los años 80 no había recibido actuaciones relevantes.

"Nos encontrábamos con goteras, problemas de insonorización en las aulas y unos baños tercermundistas. Como propietarios del edificio, entendimos que había que actuar", ha explicado.

La remodelación ha incluido la reforma de aseos, mejora de accesibilidad, creación de nuevas aulas en espacios hasta ahora infrautilizados, insonorización de aulas, renovación de ventanas con rotura de puente térmico y cambio de más de mil metros cuadrados de cubierta. Además, la iluminación interior se ha actualizado con 475 puntos LED, aumentando la eficiencia y la sostenibilidad del edificio.

El Paraninfo del centro también será transformado en un espacio polivalente para eventos y congresos, con 225 butacas nuevas, zona accesible para personas con movilidad reducida, iluminación profesional, sistema de sonido moderno, telones ignífugos y proyector de alta resolución. La finalización de esta fase está prevista para finales de enero, según indicó Fáundez.

El proyecto de reforma integral del edificio, previsto para 2026, contará con una inversión de 500.000 euros compartida entre la Diputación y la Junta. Incluirá remodelación del espacio exterior con zona ajardinada libre de vehículos, renovación del vestíbulo y rampas de acceso, baños de la tercera planta, suelos vinílicos, nuevas puertas y una sala polivalente de conferencias. "Convertiremos este edificio histórico en un espacio moderno del siglo XXI, que preste los mejores servicios a la ciudadanía", ha concluido el presidente provincial.

En esta legislatura, la Diputación de Zamora ha recibido 15,7 millones de euros de la Consejería de la Presidencia, destinados a modernización de inversiones, fomento de la cohesión territorial, mejora de la asistencia técnica a municipios y políticas sociales.