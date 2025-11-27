Un ayuntamiento de Zamora destroza el memorial a dos represaliados del franquismo y el alcalde se defiende

El Foro por la Memoria de Zamora ha denunciado la destrucción del memorial dedicado a Froilán Vecino Vasco y Esteban Zamora Martín durante las obras de reforma del cementerio de Castrogonzalo.

La entidad afirma que el Ayuntamiento "ha preferido romperla en pedazos" en lugar de retirarla para recolocarla en otro punto del recinto.

Por otro lado, en declaraciones a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León el alcalde del municipio, Gonzalo García, sostiene que la rotura fue accidental y que el derribo formaba parte del plan de mejora del espacio.

El memorial, instalado en agosto de 2022 con autorización del pleno municipal, recordaba a los dos vecinos de Fuentes de Ropel asesinados el 18 de agosto de 1936 y enterrados en el antiguo cementerio civil.

Según el Foro, la placa se había convertido en un elemento habitual en los homenajes celebrados cada verano, el último de ellos en 2025. La organización sostiene que el respeto mostrado por la familia "no ha sido correspondido por el actual equipo de gobierno".

El Foro acusa al alcalde de promover unas obras que incluían el derribo de la estructura donde se apoyaba la placa. Añade que, en lugar de retirarla, el Ayuntamiento la rompió y dejó los fragmentos en el cementerio.

La entidad relata que la biznieta de uno de los represaliados habló con el alcalde del municipio y le trasladó que "él no sabía qué era esa placa", algo que el colectivo considera incompatible con la autorización aprobada en 2022 y con los homenajes celebrados desde entonces.

La asociación también recuerda que la existencia del memorial figura en publicaciones como Memoria, mitos, historia y política: la memoria democrática en Zamora (2023) y en la revista Brigecio.

El colectivo añade que la Ley de Memoria Democrática considera infracción grave o muy grave "la destrucción o menoscabo (…) de elementos simbólicos en memoria u homenaje de las víctimas de la dictadura franquista" y que las sanciones pueden alcanzar los 150.000 euros. Por ello, el Foro anuncia acciones legales y trasladará el caso a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Pero el alcalde ofrece una versión distinta. Gonzalo García explica que el Ayuntamiento es el titular del cementerio y que el objetivo del equipo de gobierno es "mejorarlo en su entorno".

El regidor detalla que dicha placa se encontraba en "un caseto en muy mal estado" que dificultaba la operatividad del recinto, especialmente la entrada de las funerarias durante los entierros. Gonzalo García añade que se trataba del antiguo depósito de cadáveres y que su retirada formaba parte del plan de acondicionamiento.

El alcalde asegura que la placa estaba fijada a ese caseto y que los trabajadores "intentaron quitarla" sin causar daños pero "se les ha partido".

Gonzalo García recalca que no hubo intención de romperla y que los fragmentos se dejaron en el cementerio para estudiar qué hacer con ellos. Por lo que subraya que el Ayuntamiento "trabaja para sus vecinos" y que no existe ningún propósito de "perjudicar ni a los muertos ni a los vivos".

El regidor admite conocer la existencia de la placa, aunque afirma que desconoce el contexto histórico en detalle y los acuerdos que se alcanzaron en el pleno previos a su llegada a la alcaldía en 2023.

Gonzalo García asegura que todavía no se ha debatido en el Ayuntamiento qué hacer con el memorial y que la posibilidad de recolocar la placa en otro punto "se hablará en su momento".

Pero reitera que "el ayuntamiento no tiene intención de destrozar nada" y que, si algo se estropeó durante las obras, "ya veremos a ver qué se puede hacer".

El alcalde también afirma que no es su objetivo "remover la historia" ni intervenir en restos humanos, y rechaza que la mejora del cementerio pueda quedar detenida "por una placa". Sobre las posibles acciones legales anunciadas por el Foro, responde que nunca ha actuado con la intención de infringirla, porque recalca que "fue un accidente".

La controversia continúa abierta. El Foro por la Memoria reclama la restitución del memorial y la depuración de responsabilidades. El alcalde, por su parte, insiste en que la prioridad del Ayuntamiento es completar la reforma del cementerio y resolver más adelante el destino de la placa dañada.